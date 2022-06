METEO – Generale MIGLIORAMENTO sull’ITALIA, salvo FORTE VENTO ancora al sud; situazione ed evoluzione

Meteo Italia, la situazione

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’ansa depressionaria che ha raggiunto l’Italia negli ultimi giorni, portando condizioni a tratti di maltempo e con temperature in brusco calo, si sta definitivamente allontanando verso levante. Il tempo è quindi in deciso miglioramento anche all’estremo sud, salvo una ventilazione ancora sostenuta, con temperature in generale ripresa. Vediamo il tempo in atto e l’evoluzione.

Tempo in atto: stabile su gran parte d’Italia

L’allontanamento verso levante dell’ansa ciclonica ed il concomitante arrivo da ovest dell’alta pressione, ha determinato un diffuso ulteriore miglioramento del tempo su tutta l’Italia. Osservando l’ultimo scatto da satellite si nota come l’Italia sia in gran parte sgombra da nubi e dominata da cieli sereni. La residua circolazione settentrionale ed il riscaldamento diurno determinano una blanda cumulogenesi a ciclo diurno lungo l’Appennino centro-meridionale, Calabria, Basilicata e Campania. Al momento non si registrano fenomeni. Ventilazione ancora sostenuta sulle regioni meridionali da nord-nordest con raffiche fino a 60 km/h tra Puglia e settori ionici. Temperature in decisa ripresa con valori attualmente fino a +30/+31°C sulla Pianura Padana, settori tirrenici e Sardegna. Locali acquazzoni potranno nel corso del pomeriggio interessare l’alta Calabria tirrenica ed occasionalmente le zone interne del basso Lazio, ma in rapido riassorbimento entro la sera.

Tendenza meteo prossima settimana: anticiclone e caldo estivo sull’Italia

La prossima settimana risulterà più stabile e con caldo estivo sull’Italia. Un campo altopressorio è infatti atteso sull’Europa sud-occidentale e bacino del Mediterraneo. Tanto sole è atteso al centro-sud e settori a sud del Po, mentre qualche disturbo a ciclo diurno potrà riaffacciarsi su Alpi, Appennino ed occasionalmente sulla Pianura Padana centro-orientale, specie tra martedì e mercoledì. Le temperature si riporteranno al di sopra delle medie del periodo, specie al nord, Sardegna e regioni tirreniche, con massime che potranno toccare localmente i +34/+35°C.

Possibile peggioramento per la fine di giugno?

Un nuovo peggioramento potrebbe giungere sull’Italia nel corso della terza decade di giugno. Secondo gli ultimissimi outlook dei principali modelli matematici, dopo il 20 giugno un vasto campo anticiclonico potrebbe prendere forma sul vicino Atlantico, favorendo la discesa di una saccatura sul centro Europa. Meteo che potrebbe peggiorare anche sul nostro Paese con temperature in nuovo calo. Al momento è ancora prematuro effettuare una previsione meteo dettagliata, stante una distanza temporale considerevole, ma giugno potrebbe riservare ancora delle sorprese. Rimanete aggiornati!

