METEO – Forte MALTEMPO si è abbattuto a Bari, diversi ALLAGAMENTI con strade sommerse e DISAGI: i dettagli

Maltempo coinvolge parte d’Italia anche oggi

Una saccatura depressionaria di natura atlantica ormai da qualche giorno porta maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e occasionali temporali che hanno interessato alcune zone del Paese anche nella giornata odierna, specie nella prima parte, colpendo principalmente il sud, portando anche qualche disagio, come vedremo nel presente editoriale. Un parziale coinvolgimento anche dell’Abruzzo è stato riscontrabile in mattinata, mentre altrove le condizioni meteo appaiono in evidente miglioramento con ampie schiarite.

Bel tempo al centro-nord

Mentre, come appena accennato, il sud è rimasto a bersaglio del maltempo soprattutto nella prima parte di oggi, con la Protezione Civile che aveva persino emesso un’allerta, diversa si presenta la situazione al centro-nord: qui le condizioni meteo appaiono decisamente più stabili e migliori rispetto agli altri giorni, con ampie schiarite e cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Il tutto accompagnato da temperature mediamente in generale rialzo sullo stivale, grazie alla spinta di un nuovo Anticiclone.

Maltempo colpisce il sud, diversi disagi soprattutto a Bari

L’ondata di maltempo che sta ormai abbandonando la nostra Penisola ha investito praticamente per intero il nostro Paese negli scorsi giorni e nella giornata odierna, portando piogge e temporali in alcuni momenti anche abbastanza diffuse causando disagi e, in certi casi, anche paura e spavento. Piogge e occasionali temporali hanno interessato ad intermittenza Bari tra la giornata di ieri e la prima parte di oggi, con diversi allagamenti segnalati.

Disagi e allagamenti a Bari, alcune strade sommerse

Stando a quanto si apprende dal sito “repubblica.it” le piogge e gli occasionali temporali intermittenti e talvolta intensi caduti a Bari tra la giornata di ieri e la prima parte di oggi avrebbero provocato una serie di disagi legati soprattutto ad allagamenti. In particolare, il Park&Ride lato terra di corso Vittorio Veneto, è rimasto interamente sommerso. Allagamenti si registrano anche sulla Strada Statale 16 e in via Napoli, soprattutto all’altezza della concessionaria Autoclub: in entrambi i casi segnalati disagi alla circolazione. Anche alcuni sottopassi sarebbero risultati allagati. Nonostante il quadro complessivo, non si registrano fortunatamente danni a persone e/o cose.

