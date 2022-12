Meteo – Gennaio al via ancora con anticiclone e temperature anomale sull’Italia

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon S. Silvestro e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla discesa di una vasta saccatura sul vicino Atlantico, con aria più fredda che ha raggiunto le Isole Azzorre. Di risposta, un promontorio anticiclonico si è disteso dal nord Africa sino al Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo il flusso umido principale scorre al di sopra del 45°N sull’Europa centro-occidentale, per poi ripiegare verso le Nazioni sudorientali. Prosegue quindi il tempo anomalo sull’Europa con temperature molto calde per il periodo, anomalie positive anche di 10-12°C, mentre l’aria fredda rimane confinata tra Scandinavia ed Islanda.

Il 2022 termina con alta pressione e temperature miti in Italia

Promontorio anticiclonico in affermazione sul Mediterraneo centro-occidentale, determinerà un S. Silvestro stabile su gran parte d’Italia e con temperature molto miti. Al nord avremo cieli grigi per nubi basse su Pianura Padana e Liguria, con occasionali pioviggini sui settori di levante liguri. Nubi a tratti compatte attese anche sulla Toscana con qualche goccia di pioggia sui settori settentrionali. Maggiori schiarite sul resto d’Italia, salvo nebbie o nubi basse al mattino su Salento, Umbria, coste del centro, della Calabria tirrenica e Sardegna occidentale. Sarà un finale di 2022 decisamente mite con temperature massime che sulle due Isole Maggiori potranno raggiungere i +20°C, mentre sul resto del centro-sud mediamente i +15/+17°C. Molto caldo anche in montagna lo zero termico che si porterà al di sopra dei 3000 metri!

Il nuovo anno al via con il dominio anticiclonico, sarà un Capodanno tra nubi e schiarite

Meteo Gennaio – Promontorio anticiclonico in affermazione con l’avvio del nuovo anno, quando sono attesi valori barici al suolo fino a 1030-1032 hPa. Mese di gennaio al via sull’Italia con tempo ancora stabile e decisamente anomalo da nord a sud. Sarà infatti un Capodanno ancora all’insegna della stabilità su gran parte del Paese, salvo qualche goccia di pioggia tra alta Toscana e Liguria di levante, innescata da una copertura nuvolosa di tipo medio-basso. Cieli grigi ancora sulla Pianura Padana e lungo le coste Peninsulari per la presenza di nubi basse e dense foschie. Più schiarite in montagna. Temperature diffusamente miti con anomalie positive in montagna anche di 10°C. Inverno quindi in grossa crisi, vediamo nella prossima pagina quando è attesa una possibile svolta meteorologica.

Anticiclone fino all’Epifania, poi possibile graduale cambio circolatorio

Secondo i modelli matematici odierni, l’anticiclone condizionerà il tempo sull’Italia fino a ridosso dell’Epifania. Ci attende quindi una prima settimana di gennaio con tempo mediamente stabile e con caldo anomalo, salvo nubi basse e qualche goccia di pioggia tra alta Toscana e Liguria. A seguire i massimi pressori potrebbero traslare verso il vicino Atlantico, favorendo una discesa di latitudine del flusso zonale. Circolazione che tenderà a disporsi dai quadranti nord-occidentali sull’Europa dal prossimo weekend, con passaggi più instabili anche sull’Italia. Il contesto termico, tuttavia, rimarrà ancora anomalo con temperature al di sopra delle medie almeno fino alla metà del mese. L’Inverno, quindi, appare ancora lontano. Rimanete aggiornati!

