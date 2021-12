METEO GENNAIO – INVERNO a pieno regime con possibili SCONVOLGIMENTI in vista? Vediamo la TENDENZA

Condizioni meteo in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo che vede un maggiore numero di nubi in transito a causa delle infiltrazioni umide, mentre il cuneo d’alta pressione continua ad indietreggiare. Il maltempo sarà in progressivo aumento in Italia con precipitazioni attese già da questo pomeriggio sullo Spezzino e sulle coste della Toscana; da non escludersi qualche fenomeno di esigua entità anche sul Lazio ma solo a partire dalle ore serali di oggi. Vigilia di Natale che vedrà l’arrivo del maltempo su buona parte del nostro territorio.

Cosa succederà durante la Vigilia di Natale?

Meteo 24 dicembre – Per la Vigilia di Natale sono attesi rovesci specie sui seguenti settori: al mattino piogge sparse su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio con molte nubi associate; al sud tra Puglia, Calabria e Sicilia avremo ancora ampi spazi di sereno. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni deboli o moderate sui medesimi settori, ancora soleggiato al sud. In serata atteso maltempo anche sulla Campania; piogge intense tra Liguria di Levante e Alpi Apuane. Come si svilupperà il fine settimana di Natale? Vediamolo nel prossimo paragrafo!

Meteo Natale e Santo Stefano

Meteo Natale – Questo 25 dicembre l’Italia sarà investita da una saccatura d’aria atlantica (polare marittima) che favorirà il ritorno del maltempo: al mattino saranno possibili fenomeni temporaleschi tra Liguria e Toscana. I fenomeni si estenderanno anche al Lazio, mentre le regioni meridionali saranno interessate solamente da un richiamo mite.Solo nella notte di Santo Stefano il maltempo si estenderà alle Isole Maggiori e alla Campania, in un contesto piuttosto uggioso. Sarà atteso un ritorno della neve al di sopra dei 1000 metri sulle Alpi, ma senza fenomeni intensi associati. Vediamo nell’ultimo paragrafo di tracciare una tendenza per il mese di gennaio 2022.

CONTINUA A LEGGERE.