METEO NATALE – Ultimo WEEKEND del 2022 con MALTEMPO e NUVOLOSITA’, ecco le PREVISIONI

Nuvolosità in progressivo aumento

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sul nostro territorio si fa spazio progressiva nuvolosità grazie alle infiltrazioni umide al cospetto della ritirata del promontorio d’alta pressione di origine azzorriana. Il maltempo sarà in progressivo aumento in Italia con precipitazioni attese già da questo pomeriggio sullo Spezzino e sulle coste della Toscana; da non escludersi qualche fenomeno di esigua entità anche sul Lazio ma solo a partire dalle ore serali di oggi. Vediamo dunque cosa accadrà domani, 24 dicembre.

Vigilia in compagnia dei primi disturbi atlantici

Meteo Vigilia – Per la giornata di domani sono attese al mattino precipitazioni sparse su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio, con molte nubi associate; al sud tra Puglia, Calabria e Sicilia avremo ancora ampi spazi di sereno. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni deboli o moderate sui medesimi settori, ancora soleggiato al sud. In serata atteso maltempo anche sulla Campania; piogge intense tra Liguria di Levante e Alpi Apuane. Vediamo la tendenza per il weekend.

Focus maltempo di Natale e Santo Stefano tutti i dettagli

Meteo weekend – Peggioramento atteso dunque nel weekend Natalizio, grazie ad una saccatura di origine atlantica che favorirà il ritorno del maltempo sull’Italia; possibili fenomeni temporaleschi saranno possibili tra Liguria e Toscana. I fenomeni si estenderanno anche al Lazio, mentre le regioni meridionali saranno interessate solamente da un richiamo mite. Solo nella notte di Santo Stefano il maltempo si estenderà alle Isole Maggiori e alla Campania, in un contesto piuttosto uggioso. Particolare attenzione alle nevicate che potranno tornare in montagna nel giorno di Santo Stefano.

