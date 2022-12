Meteo Gennaio – Primi giorni del 2023 ancora con alta pressione, possibile maggiore dinamicità verso l’Epifania

Situazione sinottica attuale

Salve e buone feste cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il ricompattamento dl vortice polare ha determinato un rinforzo dei flussi zonai, con il flusso perturbato che scorre alle alte latitudini ed una vasto campo di alta pressione disteso lungo i paralleli alle latitudini più basse, avvolgendo anche il bacino del Mediterraneo. Tempo dunque stabile in Italia, anche se non mancheranno nebbie e nubi basse su coste e pianure. Locali pioviggini tra Liguria di Levante e Alta Toscana.

Cavetto d’onda tra domani e venerdì con qualche pioggia al Centro-Nord

Nel corso dei prossimi giorni il campo di alta pressione verrà eroso sul suo bordo settentrionale da una profonda depressione in transito sul Mare del Nord, permettendo il passaggio di un piccolo cavetto d’onda sul Mediterraneo. Questo porterà qualche pioggia tra la giornata di domani e quella di venerdì sulle regioni settentrionali e sulle regioni centrali del versante tirrenico. Più stabile al Sud e sulle Isole, dove però non mancheranno addensamenti da nuvolosità e locali banche di nebbia specie tra la serata e le ore notturne.

Anticiclone in rinforzo per Capodanno

Entro Capodanno una saccatura atlantica si allungherà fino alle Isole Azzorre favorendo una nuova espansione dell’anticiclone sub-tropicale verso il Mediterraneo. Condizioni meteo che torneranno dunque stabili su tutta l’Italia, ma ancora con presenza di nebbie e nubi basse su coste e pianure. Configurazione barica che favorirà anche la risalita di aria mite sul vecchio continente portando un generale aumento delle temperature, con anomalie termiche positive anche fino a 15 gradi sull’Europa centro orientale. Clima mite anche sull’Italia, con temperature sopra la media di 4-6 gradi. Clima mite che sarà evidente soprattutto in quota, con manto nevoso in difficoltà sulle Alpi e quasi assente in Appennino al di sotto dei 2000 metri. Lo zero termico tornerà infatti a posizionarsi oltre i 3000 metri di altitudine. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la prima parte di Gennaio.

Tendenza meteo per la prima parte di gennaio

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, l’alta pressione potrebbe continuare a dominare sul Mediterraneo almeno fino ai primi giorni di gennaio, mantenendo per lo più stabili le condizioni meteo sull’Italia e con clima piuttosto mite. Soltanto avvicinandoci all’Epifania sembrerebbe arrivare maggiore dinamicità, con l’alta pressione al suolo che si sposterebbe sulla Scandinavia, bloccando cosi i flussi zonali e con la possibilità di qualche impulso instabile anche sul Mediterraneo, portando qualche pioggia ed anche un calo delle temperature su valori più in linea con le medie del periodo. Ovviamente, vista la distanza temporale, si tratta di una semplice tendenza bisognerà aspettare nuove conferme dai modelli fisico-matematici.

