METEO GENNAIO – Super ANTICICLONE a CAPODANNO, a seguire DINAMICITA’? La TENDENZA per l’ITALIA

Condizioni meteo in Italia, maltempo in corso

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica in compagnia di un profondo vortice di bassa pressione posizionato sull’Europa occidentale; nel corso delle prossime ore sono attese precipitazioni per questa giornata su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Maltempo ai nastri di partenza dunque con piogge e temporali che nel corso del weekend di Natale risulteranno localmente anche di forte intensità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per Natale e Santo Stefano, i dettagli

Meteo fine settimana – Previsioni meteo per il weekend di Natale non rassicuranti: al mattino piogge sparse su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio con molte nubi associate; al sud tra Puglia, Calabria e Sicilia avremo ancora ampi spazi di sereno. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni deboli o moderate sui medesimi settori, ancora soleggiato al sud. In serata atteso maltempo anche sulla Campania; piogge intense tra Liguria di Levante e Alpi Apuane.La domenica vedrà anche il ritorno del maltempo con neve oltre i 1200-1300 metri sulle Alpi centro-orientali e in Appennino oltre i 1500-1800 metri di quota. Settimana prossima tempo altalenante tra maltempo e anticiclone.

Altalena meteo tra pioggia e anticiclone per la prossima settimana

Tendenza – Nel corso della prossima settimana avremo un impulso di stampo polare che sarà accompagnato da un vortice di bassa pressione. Questo transiterà da ovest verso est, raggiungendo il Mediterraneo centrale. Ancora dunque piogge e maltempo in Italia, con temperature più consone alla stagione autunnale. A seguire sia il modello GFS che il modello europeo ipotizzano il ricompattamento del vortice polare per gli ultimissimi giorni del 2021. Questo andrà a favorire la risalita di un promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale, che potrebbe determinare un inizio di 2022 decisamente mite. Quanto potrebbe durare questo periodo anticiclonico è ancora tutto da vedere, in quanto la distanza temporale che ci divide è ancora elevata. Vediamo la tendenza per il mese di Gennaio.

