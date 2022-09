METEO GENOVA – BEL TEMPO ai FERRI CORTI, tornano le PIOGGE in città: ecco le previsioni

Tempo si mostra ancora una volta instabile

Un flusso di correnti umide rimane attivo all’interno del bacino del Mediterraneo e porta condizioni di instabilità sulla nostra Penisola e in particolare sul versante più occidentale. E’ un’evoluzione che si ripete da qualche giorno, con nubifragi che ieri hanno provocato anche dei disagi e allagamenti sulla Sardegna occidentale. Clima pienamente autunnale accompagna inoltre lo stivale, indipendentemente dalle piogge. Le condizioni meteo a Genova si sono invece mantenute stabili e asciutte, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Condizioni meteo stabili e asciutte hanno interessato fino a questo momento la città di Genova e con cieli perlopiù poco o parzialmente nuvolosi. Qualche addensamento maggiore è stato possibile osservarlo solo in mattinata, ma con assenza di fenomeni. In serata il prevalente trend della giornata odierna si ripeterà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi e tempo asciutto, differentemente da quanto accadrà in alcune zone dello stivale (scopri quali). Le temperature, inoltre, risultano quest’oggi comprese tra i +17°C di minima e i +21°C di massima circa.

Peggioramento in arrivo nella seconda parte di domani

Assisteremo tuttavia nella giornata di domani giovedì 29 settembre a un peggioramento sulla città di Genova dovuto ad un nuovo impulso di maltempo che mette nel mirino il nostro Paese. Un progressivo aumento nuvoloso sarà evidente sul capoluogo ligure dalle prime ore della prossima notte, con l’ingresso di qualche possibile pioggia dal pomeriggio e, ad intermittenza, fino in serata. Le temperature in questo contesto non subiranno significative variazioni, oscillando fisiologicamente intorno ai valori odierni.

Maltempo intermittente anche per venerdì

Il peggioramento si protrarrà tuttavia anche nella giornata di venerdì 30 settembre e fin dalle prime ore della notte: piogge si susseguiranno, ad intermittenza, fino al pomeriggio del giorno in questione, prima di un miglioramento condito peraltro anche da qualche schiarita. I cieli infatti, nella serata di venerdì, potranno risultare a Genova irregolarmente nuvolosi. Nessuna variazione rilevante attesa sul fronte termico ancora una volta, con al più una lieve diminuzione nei valori minimi.

