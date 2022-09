METEO – ROVESCI e possibili TEMPORALI NO STOP in ITALIA anche nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Instabilità caratterizza i settori più occidentali del Paese

E’ il leit-motiv dell’ultimo periodo: le condizioni meteo risultano spesso perturbate lungo il versante occidentale del Paese, con rovesci che spesso sono anche accompagnati da attività elettrica e localmente appaiono anche intensi. Ieri infatti qualche nubifragio ha provocato qualche disagio sulla Sardegna occidentale, per esempio. L’instabilità caratterizza anche la giornata odierna il versante tirrenico, con forti piogge e acquazzoni.

Flusso umido sudoccidentali si mantiene attivo nel Mediterraneo

Questo quadro perturbato è favorito dall’attività di un flusso di correnti umide innescato da un’area depressionaria che posiziona il suo minimo di bassa pressione sul Mare del Nord. Tale flusso umido, in risalita dai quadranti sudoccidentali, è responsabile della formazione e dello sviluppo di rovesci e talvolta di temporali lungo i settori più occidentali del Paese, su alcuni dei quali la Protezione Civile si è adoperata ieri per emanare un’allerta meteo valida per oggi. Il clima risulta comunque pienamente autunnale in tutto lo stivale, anche nelle aree non coinvolte dalla fenomenologia.

Prossime ore tempo rimane perturbato sull’Italia

Sempre per effetto delle più volte menzionate correnti umide all’interno del bacino del Mediterraneo, che rimarranno attive anche nelle prossime ore, le condizioni meteo in serata si manterranno perturbate sulla nostra Penisola. E le aree maggiormente a rischio di fenomeni, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, rimangono quelle occidentali, ma non tutte, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo su Campania, Calabria tirrenica, Sardegna occidentale; forti piogge possibili anche in Friuli

Condizioni di maltempo interesseranno nella serata odierna principalmente il basso versante tirrenico, ad esclusione della Sicilia e della Calabria centro-meridionale, con piogge e possibili temporali, localmente anche intensi, che coinvolgeranno pertanto la Campania e il consentino. Rovesci che potranno colpire anche la Sardegna occidentale e, in maniera residuale, le zone interne di Lazio e Toscana. Instabilità a tratti e localmente marcata anche in Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte e accompagnate da un clima comunque fresco.

