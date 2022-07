METEO GENOVA – BEL TEMPO con qualche innocuo disturbo intermittente e clima ESTIVO: le previsioni

Tempo stabile su tutto il Paese

A seguito di rovesci e temporali che tra la serata di ieri e le prime ore della notte odierna hanno interessato alcune aree del meridione peninsulare e tra queste Molise, Puglia e Basilicata, le condizioni meteo sulla nostra Penisola risultano generalmente stabili fin da questa mattina, con cieli sereni o al più poco o parzialmente nuvolosi. Schiarite dunque hanno riguardato le zone coinvolte dall’instabilità, con temperature che galleggiano ovunque sulla media del periodo o poco oltre. Stabilità che avvolge anche Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Come anticipato precedentemente, fin dalle prime ore della notte odierna le condizioni meteo all’interno della città di Genova appaiono visibilmente stabili, con cieli perlopiù sereni o poco o parzialmente nuvolosi nel pomeriggio. Nuove schiarite seguiranno in serata quando i cieli torneranno ad essere caratterizzati dall’assenza di disturbi nuvolosi, con tempo di conseguenza stabile così come in tutta Italia. Le temperature inoltre risultano comprese quest’oggi tra i +23°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +30°C.

Domani ancora bel tempo e clima estivo

Il passaggio di qualche innocuo disturbo nuvoloso potrebbe transitare nella prossima notte a Genova, in un contesto di cieli comunque poco o al più parzialmente nuvolosi a cui seguiranno in ogni caso delle schiarite già dal mattino: il resto della giornata di domani giovedì 14 luglio infatti trascorrerà sul capoluogo ligure in maniera visibilmente stabile, con cieli perlopiù sereni così come in tutta Italia, fatto salvo qualche eccezione (scopri quale). Le temperature non subiranno inoltre significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Aumento della nuvolosità nella seconda parte di venerdì

Un flusso di correnti umide presente appena oltralpe porterà qualche disturbo più consistente nella seconda parte di venerdì 15 luglio a Genova: dopo infatti cieli sereni fino al mattino, a partire dal pomeriggio un graduale aumento della nuvolosità coinvolgerà il capoluogo ligure, con nubi irregolari in transito addirittura in serata, con condizioni meteo che si manterranno in ogni caso stabili e asciutte. Le temperature, anche in questo caso, non subiranno significative variazioni, attestandosi intorno ai valori previsti per le precedenti 24 ore con fisiologiche fluttuazioni.

