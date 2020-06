METEO GENOVA – Cambia il tempo con le piogge in arrivo a tratti anche intense, ecco le previsioni per la settimana in corso

Meteo Genova: imminente peggioramento

Si cambia registro, piogge e maltempo in arrivo nelle prossime ore sulla città di Genova come in altre città del nord Italia. La giornata di oggi sarà caratterizzata da una importante svolta dal punto di vista meteo: dopo la parentesi anticiclonica infatti torneranno le nubi su gran parte del nostro paese. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare al Nord dando spazio a piogge e acquazzoni sparsi e temporali nella notte specie sulle alte pianure; tempo generalmente più stabile sul resto dello stivale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Estate 2020 al via dal 1 Giugno 2020

La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà con il clima tipicamente primaverile e troveremo sempre più diffusi e probabili i temporali. Il tutto a causa dell’avvicinamento di un centro di bassa pressione di natura nord-atlantica e con annesse correnti più fredde dalle latitudini settentrionali mentre un vasto e robusto anticiclone sull’oceano nord-Atlantico. Questo scenario meteo a grande scala potrebbe durare per diversi giorni in questa prima parte di Giugno e generare conseguenze instabili in Italia. Sale esponenzialmente la voglia di vacanze estive ma stando così le cose ci sarà ancora da attendere.

Previsioni meteo Italia

Cosa ci attende dal punto di vista meteo in Italia per i prossimi giorni? Calendario meteorologico alla mano, l’Estate 2020 è ufficialmente iniziata il 1 Giugno, il calendario astronomico rimanda di 3 settimane questo passaggio. Sale la voglia di vacanze estive con il tanto atteso sblocco tra le regioni da oggi ma stando così le cose come descritto nel capitolo precedente ci sarà da attendere ancora qualche giorno prima di vedere gli anticicloni dominare sull’Italia e in grado di garantire condizioni meteo stabili e piuttosto calde per diversi giorni consecutivi.