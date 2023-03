Meteo Genova – Cieli spesso nuvolosi con possibilità di qualche piovasco, poi migliora: le previsioni

Maltempo torna a colpire l’Italia

Un richiamo di correnti caldo-umide sul Mediterraneo centrale innescato dall’affondo di una saccatura depressionaria sui settori africani nordoccidentali porta un generale aumento della nuvolosità sulla nostra Penisola, che riguarda soprattutto i settori centro-settentrionali. Non solo, ma è anche responsabile di qualche iniziale rovescio che sta interessando in queste ore la Toscana, l’Emilia Romagna e la Sardegna, in forma isolata o al più sparsa. Le temperature, quando non stazionarie, subiscono un aumento, soprattutto al meridione. Le condizioni meteo rimangono per ora stabili e asciutte a Genova.

Previsioni meteo Genova oggi

Cieli nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna e talvolta promettenti pioggia a Genova, soprattutto nel corso di questo pomeriggio. Tuttavia le condizioni meteo si mantengono stabili e asciutte sul capoluogo ligure, anche se in serata persiste la possibilità di qualche piovasco, coerentemente con quanto atteso nelle aree adiacenti. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +10°C di minima e i +14°C di massima circa.

Qualche possibile piovasco anche in nottata, poi migliora con graduali schiarite

Piovaschi intermittenti potrebbero interessare Genova fino alla prossima notte, prima che un miglioramento delle condizioni meteo si instradi in città a partire dal mattino di domani lunedì 20 marzo, quando il maltempo si sposterà verso meridione, portando pertanto un miglioramento sul capoluogo ligure. Tale miglioramento sarà accompagnato da graduali schiarite che porteranno i cieli ad essere poco o parzialmente nuvolosi in serata. Le temperature, in questo contesto, subiranno un aumento nei valori massimi, al netto della stazionarietà di quelli minimi.

Schiarite in arrivo nelle ore centrali di martedì

Maggiori schiarite si apriranno a Genova nella giornata di martedì 21 marzo, quando il maltempo si sposterà al sud. In effetti, i cieli tra il mattino e il pomeriggio del giorno medesimo sono attesi pressoché sereni sul capoluogo ligure, con nuvolosità nuovamente in aumento in serata, ma con assenza di fenomeni. Le temperature, in questo caso, non subiranno significative variazioni, o risulteranno al più in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.