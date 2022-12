Meteo Genova – Finestra instabile con qualche pioggia in arrivo anche intensa, ecco le previsioni

Tempo in prevalenza stabile, ma non a Genova

Fatto salvo per qualche isolato rovescio che sta iniziando ad interessare la Liguria e Genova (come vedremo) in queste ore a causa dell’intromissione di correnti più umide che già nella prima parte della giornata odierna avevano portato un aumento consistente della nuvolosità sull’alto versante tirrenico, le condizioni meteo sulla nostra Penisola rimangono stabili e asciutte, grazie all’espansione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana che riguarda il Mediterraneo centrale già da questo Weekend.

Previsioni meteo Genova oggi

Qualche piovasco intermittente interessa Genova fin dalle prime ore di questa notte, scaturendo comunque al suolo fin qui un accumulo debole dell’ordine di circa 2 millimetri. Le condizioni meteo potrebbero tuttavia incorrere in un ulteriore peggioramento in serata, quando è possibile una lieve intensificazione dei fenomeni (comunque intermittenti), coerentemente con quanto avverrà nelle zone adiacenti. Tale peggioramento si inserisce in un quadro termico che vede le temperature essere comprese tra i +9°C di minima e i +12°C di massima circa.

Domani maltempo a tratti anche intenso

Nella giornata di domani mercoledì 21 dicembre un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo potrebbe interessare Genova e anche alcune aree del nostro Paese a causa del passaggio di un cavo perturbato di natura atlantica. Maltempo a tratti anche possibilmente intenso investirà il capoluogo ligure, soprattutto nelle ore centrali, con piovaschi intermittenti nel resto della giornata. Le temperature non subiranno significative variazioni, attestandosi intorno ai valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.

Cieli nuvolosi per giovedì, ma senza fenomeni di rilievo

Condizioni meteo che appariranno invece in miglioramento nella giornata di giovedì 22 dicembre a Genova, con l’allontanamento del cavo perturbato in direzione della Penisola balcanica. Il tempo risulterà infatti più asciutto in città, malgrado ciò non mancheranno comunque addensamenti nuvolosi spesso consistenti sul capoluogo ligure, senza particolari fenomeni di rilievo. Le temperature, anche in questo caso, si manterranno pressappoco intorno ai valori odierni, con fisiologiche oscillazioni.

