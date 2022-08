METEO GENOVA – Forte MALTEMPO in arrivo in città, con CALO TERMICO: ecco le previsioni

Tempo perlopiù stabile in Italia, con al più qualche temporale localizzato

Differentemente da quanto avvenuto spesso negli ultimi giorni le condizioni meteo appaiono sulla nostra Penisola prevalentemente stabili nel corso di questo pomeriggio, a seguito di una notte comunque particolarmente movimentata dal punto di vista dei temporali sul versante tirrenico dalla Toscana alla Campania, con qualche danno e disagio nel Lazio. Le temperature in questo contesto appaiono in leggero aumento, più spiccato a sua volta sulle regioni meridionali, dove si è attivato un richiamo di correnti più calde. A Genova il tempo risulta stabile dopo che qualche pioggia ha interessato il capoluogo ligure in nottata, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Dopo che un passaggio temporalesco ha interessato nelle primissime ore della notte la città di Genova scaricando al suolo un accumulo di circa 6 millimetri, le condizioni meteo sono apparse più stabili e asciutte, con schiarite progressive e cieli che si presentano fin da questa mattina poco o parzialmente nuvolosi. In serata possibile nuovo aumento nuvoloso a causa dell’avanzamento di un cavo perturbato da nordovest, ma senza fenomeni per ora, così come sul resto d’Italia. Le temperature quest’oggi si aggirano tra i +23°C di minima e i +28°C di massima circa.

Maltempo in arrivo per domani

Anche Genova così come gran parte dei settori nordoccidentali risentirà nella giornata di domani mercoledì 17 agosto dell’avanzamento di un cavo perturbato di natura atlantica, con un peggioramento che raggiungerà il capoluogo ligure a partire dal pomeriggio, a seguito di una nottata e una mattinata poco o parzialmente nuvolose, con piogge e temporali anche intensi, a cui seguirà un’attenuazione dei fenomeni in serata in un contesto comunque perturbato. Le temperature subiranno un temporaneo aumento nei valori minimi al netto della stazionarietà di quelli massimi.

Calo termico per giovedì

Fenomeni anche intensi ad intermittenza potranno interessare il capoluogo ligure fino alla notte di giovedì 18 agosto, a cui seguirà un miglioramento in mattinata solo temporaneo, con cessazione dei fenomeni: nel pomeriggio nuove piogge potrebbero colpire Genova, con esaurimento delle precipitazioni in serata, accompagnato da schiarite e cieli che torneranno poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature questa volta subiranno un calo sia nei valori massimi, che soprattutto in quelli minimi.

