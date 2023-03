Meteo Genova – Graduali schiarite in arrivo, con finestra di tempo più stabile per la città: le previsioni

Maltempo coinvolge l’Italia

Un vortice depressionario staziona sul Mar Tirreno e continua ad assicurare condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, che si centrano principalmente su alcuni dei settori centro-meridionali, ma che hanno coinvolto in maniera residuale anche il Piemonte. Maggiore stabilità per le restanti aree del nord e anche per Genova, come vedremo. Le temperature, inoltre, risultano mediamente in aumento sullo stivale, con clima comunque più mite sulle regioni centro-meridionali rispetto al settentrione.

Previsioni meteo Genova oggi

Dopo che la notte è stata contrassegnata dal transito di nubi anche piuttosto compatte, il resto della giornata sta venendo caratterizzato da graduali schiarite a Genova, dove le condizioni meteo si mantengono pertanto relativamente stabili e asciutte. I cieli in serata si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi, con assenza di fenomeni persistente differentemente da ciò che avverrà su altre aree dello stivale (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, appaiono comprese quest’oggi tra i +5°C di minima e una massima prossima ai +14°C.

Ampie schiarite nella seconda parte di domani con temperature in aumento

Lo spostamento del vortice depressionario sul Mare Jonio determinerà nella giornata di domani venerdì 3 marzo un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo su Genova (ma anche sul centro Italia), dove passaggi nuvolosi la faranno ancora da padrone fino al mattino, a seguito del quale ampie schiarite avanzeranno verso il capoluogo ligure, lasciando spazio a cieli pressoché sereni. Le temperature, in questo contesto, risulteranno in aumento sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.