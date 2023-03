Meteo – Vortice depressionario porterà maltempo anche nelle prossime ore in Italia, ecco dove

Instabilità caratterizza ancora la nostra Penisola

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente instabili anche nella giornata odierna a causa del persistente afflusso di correnti più umide e instabili nel Mediterraneo centrale che già negli scorsi giorni ha coinvolto l’Italia. Le temperature, in ogni caso, rimangono simil-invernali al settentrione (sebbene oggi in lieve aumento) e decisamente più miti al centro-sud, con neve che riesce comunque a raggiungere la montagna.

Allerta meteo della Protezione Civile per oggi

Il quadro meteorologico che si sarebbe presentato oggi era già piuttosto chiaro nella giornata di ieri e delineato verso il maltempo, a tal punto che il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo valida proprio per la giornata odierna su alcuni settori del centro-sud (scopri quali). Le temperature, come scritto in precedenza, benché in lieve aumento, rimangono simil-invernali al nord, ma più miti sulle regioni centro-meridionali.

Prossime ore ancora maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno ancora una volta mediamente instabili a causa dell’afflusso di correnti più umide e perturbate che vanno ad alimentare il suddetto vortice depressionario che va situandosi sul Tirreno. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo pertanto, anche in serata sono attese piogge, ma anche nevicate, come vedremo nel prossimo paragrafo.

