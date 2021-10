METEO GENOVA – Il tempo in città si manterrà STABILE e perlopiù SOLEGGIATO, ecco le previsioni

Giornata perturbata per il centro-sud, rimane stabile al nord

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano l’ennesima giornata perturbata per il nostro Paese, con il cuore del maltempo che si concentra sempre sulle aree joniche di Sicilia e Calabria, come spesso è accaduto ultimamente. Piogge e temporali sono risultati talvolta estremi e hanno provocato oltre che danni e disagi purtroppo anche una vittima . Piogge che interessano parzialmente anche il centro oggi, mentre al nord il tempo rimane stabile e anche a Genova come vedremo, nonostante l’aumento della nuvolosità in particolare al nordest.

Previsioni meteo Genova oggi

Fatto salvo per qualche innocuo addensamento mattutino, le condizioni meteo a Genova si sono mantenute fino a questo momento visibilmente stabili e tali rimarranno anche nel corso della serata corrente, nonostante il maltempo continui ad interessare il sud e parte del centro. Le temperature si attestano su valori al di sotto della media del periodo grazie all’ingresso della ventilazione di grecale e più precisamente compresi tra i +10°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +19°C.

Domani ancora visibile stabilità