METEO GENOVA – La settimana inizierà con il bel tempo in città, l’inverno concede una tregua

Meteo Italia, correnti settentrionali in transito

Procederà la fase di bel tempo e clima invernale al nord Italia con le correnti settentrionali prevalenti sul nostro Paese. Stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo infatti avremo tempo stabile al nord e gran parte del centro Italia, residua instabilità invece al meridione. Il tutto prima dell’arrivo entro il prossimo weekend di una nuova ondata di maltempo invernale con correnti molto fredde a tutte le quote. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Genova

Clima tipicamente invernale su tutta Italia con le temperature in forte calo anche all’estremo sud nella giornata odierna. Nello specifico per domani avremo nuvolosità irregolare su tutti i settori al mattino con maggiori aperture sulla Romagna. Al pomeriggio tempo asciutto ma irregolarmente nuvoloso e locali nevicate in Trentino. In serata ampi spazi di sereno con qualche addensamento sulle Alpi che potrebbe dare adito a precipitazioni nevose sopra i 500 metri di quota. Sole sulla città di Genova come del resto in gran parte del nord Italia.

Previsioni meteo prossimo weekend

Come descritto nel paragrafo precedente, nel corso della settimana appena iniziata avremo condizioni meteo più stabili in Italia. Per oggi solo delle note d’instabilità al meridione e lungo la fascia adriatica centrale. Per il resto sole prevalente. Attenzione però ad un nuovo impulso di maltempo in arrivo entro il prossimo weekend ma con dettagli ancora molto incerti dovuti alla traiettoria del minimo di bassa pressione ancora poco chiara secondo i principali modelli meteo. Ciò che risulta più probabile al momento sembrerebbe neve fino a quote molto basse al centro-sud.