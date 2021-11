METEO GENOVA – MALTEMPO sulla LIGURIA, PIOGGE intense già in atto; le previsioni

Meteo Genova, la situazione

Meteo Genova – Un cordiale buongiorno a tutti i cari lettori che ci seguono dalla Liguria e dal suo capoluogo! Il tempo sul nordovest Italia è in peggioramento, per la discesa di un vortice ciclonico dal nord Europa. Le prime precipitazioni hanno già raggiunto parte della Liguria e proseguiranno per tutto il weekend e l’avvio della prossima settimana. Vediamo con maggiore dettaglio le condizioni meteo attese nelle prossime ore e giorni sulla città di Genova.

Meteo Genova, oggi maltempo con forti piogge e temporali

Meteo Genova – Il capoluogo ligure si è risvegliato sotto una pioggia battente in questa giornata di domenica 13 novembre, con accumuli pluviometrici che localmente hanno già superato i 60 mm; un sistema convettivo ha preso forma su una linea di convergenza al suolo che si è venuta ad instaurare sul mar Ligure e che insisterà anche nelle prossime ore. Piogge e temporali che infatti sono attesi anche nel corso delle ore pomeridiane e serali su Genova, con gli accumuli pluviometrici destinati a salire ulteriormente, fino a superare localmente i 100 mm. Non si escludono disagi per le piogge abbondanti e persistenti. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO GENOVA!

Domenica di maltempo su tutta la Liguria

Le condizioni meteo su Genova e la Liguria si manterranno perturbate anche nel corso della giornata di domenica 14 novembre. La formazione di una ciclogenesi tra il Mar di Corsica e la Costa Azzurra, determinerò una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni persistenti. Potranno verificarsi ancora temporali sui settori di levante, in graduale trasferimento nottetempo a quelli di ponente. Ventilazione in rinforzo da nord con tendenza alla rotazione dai quadranti orientali.