METEO GENOVA – Passaggi NUVOLOSI intermittenti, ma con assenza di PIOGGE: ecco le previsioni

Tempo stabile sull’Italia

Le mappe sinottiche evidenziano la presenza di un campo di Alta pressione di matrice subtropicale nettamente predominante sullo stivale, con piogge e temporali che si annidano solamente sulle aree più settentrionali del Paese e in particolare sul Friuli Venezia Giulia durante questo pomeriggio, con fenomeni localmente anche intensi. Sul resto d’Italia non solo la stabilità, ma anche un caldo che sta iniziando a risultare via via più intenso. Tempo che si mantiene stabile a Genova al momento, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Genova appaiono quest’oggi stabili, malgrado il frequente transito di irregolari disturbi nuvolosi, che caratterizza il capoluogo ligure da questo pomeriggio, a seguito di più ampie schiarite nella prima metà di giornata. In serata malgrado la persistenza di nubi irregolari, il tempo si manterrà stabile e asciutto, differentemente da quanto accadrà su alcune zone del nord (scopri quali). Le temperature appaiono inoltre comprese tra i +24°C di minima e i +27°C di massima circa.

Nubi irregolari in transito per domani

Nubi irregolari caratterizzeranno interamente la giornata di domani mercoledì 22 giugno a Genova, con le condizioni meteo che si manterranno dunque stabili e asciutte, grazie alla prevalenza sul Mediterraneo dell’Anticiclone subtropicale. Gli effetti tuttavia non sembrano ripercuotersi sul profilo termico sul capoluogo ligure, dove le temperature non subiranno significative variazioni risultando al più in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Maggiori schiarite per giovedì

Le correnti più instabili si allontaneranno dall’Italia per la giornata di giovedì 23 giugno e di conseguenza gli effetti dell’Alta pressione diverranno più evidenti ovunque sul nord (altrove saranno già evidenti da domani) con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi a Genova, dunque con maggiori schiarite rispetto al giorno precedente. Le condizioni meteo si manterranno di conseguenza stabili e le temperature non subiranno significative variazioni o torneranno lievemente ad aumentare sia nei valori minimi che in quelli massimi.

