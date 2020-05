METEO GENOVA – Si apre una lunga fase di bel tempo, quale tendenza per il 2 Giugno?

Meteo Italia: la Fase 2.2 procederà con sole e temperature in aumento

La fase 2 dell’emergenza da covid-19 attraversa una fase di maltempo in queste ore con piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali. Sulla città di Genova come del resto in gran parte delle città del nord d’Italia le condizioni meteo si presentano stabili e dal clima mite. Temperature oltre i 20°c durante le ore centrali della giornata, oltre i 25°c nei prossimi giorni con sole prevalente grazie ad una decisa espansione dell’Anticiclone delle Azzorre. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

La Primavera mostra il suo lato più buono, sole e temperature in aumento nei prossimi giorni

Una figura anticiclonica piuttosto solida potrebbe avanzare nei prossimi giorni sull’Italia, il clima si manterrà primaverile e piuttosto gradevole anche in Liguria e sulla città di Genova con valori di temperature intorno i 25°c durante le ore centrali della giornata, poco al di sotto dei 20°c durante la notte. Durante la giornata di domani, Giovedì 21 Maggio, il tempo risulterà stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali salvo possibilità di brevi acquazzoni sulle Alpi sud occidentali. Sole pertanto a Genova e sulla Liguria da domani e per i prossimi giorni grazie all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa centro-occidentale.

Meteo Estate 2020

Cosa ci attende dal punto di vista meteo in Italia per le ultime battute della Primavera? Il calendario meteorologico ci indica un nuovo cambio di stagione in data 1 Giugno, mentre il calendario astronomico rimanda di 3 settimane questo passaggio. La fase 2.2 per l’emergenza da covid-19 procederà con il bel tempo sull’ Italia settentrionale, tuttavia l’Anticiclone delle Azzorre dominante in Italia durante la prossima settimana potrebbe subire l’attacco delle perturbazioni di matrice atlantica. Già da domani l’anticiclone rimonterà rapidamente sull’Italia e questo si tradurrà essenzialmente in condizioni di bel tempo eccetto al sud con residue piogge o temporali.