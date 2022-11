Meteo Genova – Tempo in miglioramento dopo i rovesci di questa notte, ma con cieli spesso variabili: le previsioni

Ritorno della generale stabilità sull’Italia

Dopo una notte e una mattinata di maltempo su alcune zone settentrionali del Paese e su parte della Toscana, le condizioni meteo sono andate rapidamente migliorando nel pomeriggio grazie alla traslazione della goccia fredda verso il Mediterraneo occidentale, che ha favorito un aumento del campo barico sull’Italia. Il tempo infatti risulta generalmente stabile e asciutto sulla nostra Penisola e a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

A seguito di qualche rovescio che nella notte ha portato un accumulo comunque relativamente debole e di circa 10 millimetri, le condizioni meteo sono andate migliorando a Genova con schiarite graduali, ma costanti. In serata infatti i cieli appaiono poco o parzialmente nuvolosi, con assenza di fenomeni, così come nel resto dello stivale. Le temperature, inoltre, si attestano quest’oggi tra i +13°C di minima e i +19°C di massima circa.

Nubi in transito per domani, ma con tempo stabile

Nella giornata di domani venerdì 11 novembre un aumento del campo barico assicurerà condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola che di conseguenza coinvolgeranno anche Genova, dove i cieli si manterranno in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi e con nubi irregolari in transito al mattino. Le temperature invece risulteranno in diminuzione nei valori minimi al netto della stazionarietà di quelli massimi.

Nuvolosità in aumento per sabato

L’avanzamento di una goccia fredda in arrivo da est/sudest nella giornata di sabato 12 novembre metterà a dura prova l’Anticiclone che sarà infatti costretto alla lunga a desistere. Le condizioni meteo a Genova si manterranno però stabili e asciutte, nonostante un aumento della nuvolosità atteso dal pomeriggio. Le temperature, inoltre, non subiranno variazioni significative, risultando al più in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.