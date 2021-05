METEO – GIGANTESCO ICEBERG si stacca dall’Antartide: grande come il Molise, è il più esteso del mondo

In Italia prevalente stabilità, maltempo sull’estremo nord

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in prevalenza stabili, anche se non sempre soleggiate: al centro infatti è piuttosto consistente la copertura nuvolosa da questo pomeriggio. La spinta di un flusso atlantico dominato da un centro di bassa pressione presente sul Mare del Nord e che misura 995hPa, sta portando peraltro condizioni di maltempo sull’estremo nord Italia e tali effetti si confermeranno e si stanno confermando nel corso della corrente serata.

Domani altra giornata di maltempo

Nella giornata di domani domenica 23 maggio il flusso atlantico continuerà a portare qualche disturbo di maltempo sul nostro Paese che nella fattispecie non interesserà solamente (ancora) i settori nordorientali, soprattutto quelli alpini e prealpini, ma anche, in maniera decisamente più localizzata, alcune aree del centro (scopri quali). In ogni caso, le regioni meridionali osserveranno di nuovo condizioni meteo di generale stabilità e clima mite.

Gigantesco iceberg si stacca dall’Antartide, Massimo Frezzotti: “Fenomeno fisiologico”

In tale contesto, nella giornata di ieri un grosso iceberg si sarebbe staccato dall’Antartide. Si chiama A-76 e con i suoi 4.320km quadrati di superficie, raggiunge quasi quella del Molise che arriva a misurare 4.461km quadrati. Stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it“, il glaciologo Massimo Frezzotti sosterrebbe che questo sia un fenomeno ricorrente, fisiologico, in quanto legato al comportamento dei ghiacci: la neve sulla calotta antartica scivola verso la costa grazie ai ghiacciai, fino a formare piattaforme di ghiaccio galleggianti. Questo – spiega Frezzotti – ogni anno si ingigantisce finché non si formano delle crepe che, allargandosi progressivamente, provocano il distacco di queste masse di ghiaccio. Insomma, niente a che vedere con il riscaldamento globale, seppur rimanga innegabile secondo il glaciologo. Tuttavia, il fenomeno conterrebbe dei rischi, come vedremo nel prossimo paragrafo. LEGGI ANCHE: L’asse terrestre si sta spostando, possibile effetto dei CAMBIAMENTI CLIMATICI, ecco perché

