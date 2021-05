METEO GIUGNO – ESTATE ai nastri di partenza, ecco le ultime PROIEZIONI per l’avvio della bella STAGIONE

Condizioni meteo contrapposte e maltempo a metà in Italia

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! L’instabilità domina sullo scenario nord-italico, causa l’ennesima perturbazione che in questo mese di maggio non ha dato tregua su alcuni settori della penisola. Infatti, una saccatura di origine atlantica si è fatta spazio sul nostro territorio, apportando forti piogge su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Triveneto, Trentino e Friuli. A risentire di questo passaggio instabile sono state specialmente le temperature, che si sono attestate quest’oggi a valori decisamente bassi rispetto alle medie del periodo.

Imminente calo delle temperature, con valori decisamente anomali, ecco dove

Stamattina vi abbiamo evidenziato l’importante divario di temperature che si è venuto a creare tra le regioni del nord Italia e quelle del meridione: da una parte si registrano valori tra i 12°C e i 18°C sulle regioni sopracitate, a causa delle forti precipitazioni e della copertura nuvolosa. Dall’altra sulle regioni del sud continuerà a splendere il sole e grazie ai venti di caduta si registreranno ancora punte sopra i 30°C. Una situazione piuttosto “estrema” della quale siamo stati testimoni in più occasioni, proprio nel vivo della stagione primaverile. Nel corso della seconda parte della settimana, saranno nuovamente possibili temporali pomeridiani sull’arco alpino. Cosa succederà invece nell’ultimo weekend di maggio? Dalle ultime ipotesi, ci inoltreremo nel mese di giugno con una nuova possibile perturbazione. Ecco perché.

Brusco avvio del mese di giugno, con una possibile severa perturbazione

Meteo fine maggio – Per il momento per l’avvio del mese di giugno non si intravedono fasi stabili, anzi tutt’altro: dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, si presuppone l’arrivo di aria più fredda dai quadranti settentrionali d’europa; la goccia fredda, condivisa dal modello GFS ed ECMWF, apporterebbe condizioni fortemente perturbate, con pioggia, neve in montagna e possibili grandinate sull’Italia. Tale condizione potrebbe perdurare fino al ponte del 2 giugno, grazie all’isolamento della goccia fredda proprio sul bacino mediterraneo. E per il resto del mese cosa ci si aspetta? Vediamolo insieme!

