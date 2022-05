METEO GIUGNO – L’ESTATE al via con CALDO africano, possibili punte di +40°C

Primavera verso la conclusione tra calo termico e locali nubifragi

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La stagione primaverile volge verso la sua conclusione, almeno dal punto di vista meteorologico, con un fine maggio decisamente dinamico. Dopo il caldo record registrato nei giorni scorsi, un fronte freddo giunto ieri sera sul nord Italia ha provocato un brusco calo delle temperature con forti temporali e grandinate. Qualche disturbo potrà ancora rinnovarsi per la prima parte della prossima settimana, in un contesto climatico senza particolari eccessi.

Estate al via con il mese di giugno, possibile ritorno dell’alta pressione

Meteo Estate – La bella stagione inizierà ufficialmente con l’avvio del mese di giugno. Le condizioni meteo risulteranno sostanzialmente stabili su gran parte del Paese, grazie ad una ripresa del campo barico sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. L’alta pressione potrebbe successivamente subire un deciso rinforzo, alimentata dalla risalita di masse d’aria calde direttamente dal nord Africa con una nuova ondata di caldo intenso proprio durante il ponte del 2 giugno.

Caldo intenso al via dal ponte del 2 giugno, attese punte di +40°C

Meteo giugno – La stagione estiva potrebbe esordire con l’arrivo sull’Italia di un’intensa ondata di caldo. L’affondo sul vicino Atlantico di una depressione, in azione poi tra Penisola Iberica e Golfo di Biscaglia, richiamerà una bolla d’aria rovente verso il Mediterraneo centrale. Al momento la bolla d’aria calda dovrebbe coinvolgere più direttamente il centro-sud Italia, con isoterme ad una quota di 850 hPa che potranno toccare i +20°C, con punte con punte di +22/+24°C sulle due Isole Maggiori; tali valori risulterebbero al di sopra delle medie del periodo di 10-12°C. Il picco del caldo potrebbe registrarsi tra venerdì 3 giugno e la giornata di domenica, quando le colonnine di mercurio potrebbero toccare i +40°C sulla Sardegna e tra i +36/+38°C su Puglia e zone interne di Lazio, Umbria, Basilicata e Sicilia. Nel corso del prossimo weekend possibili punte di +40°C anche su Puglia, Sicilia, Metaponto e zone interne tirreniche fino a superare tale soglia sulla Sardegna. Caldo intenso anche sul resto del Paese con massime prossime ai +35°C su gran parte delle località. A seguire non si esclude un possibile peggioramento del tempo, vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Caldo intenso duraturo o rischio peggioramento?

Se il prossimo weekend trova conferme da parte di tutti i centri di calcolo sull’ondata di caldo intensa in arrivo sull’Italia, per il prosieguo di giugno si aprono diversi scenari. Secondo l’ultima emissione del modello europeo ECMWF, la depressione in risalita tra Penisola Iberica e Golfo di Biscaglia che inizialmente darebbe il via al richiamo caldo sull’Italia, potrebbe in seconda battuta fare il suo ingresso sul Mediterraneo settentrionale. In tal modo si osserverà un brusco peggioramento del tempo con nubifragi e forti temporali oltre che ad un calo termico specie al centro-nord. Le regioni meridionali potrebbero invece rimanere più ai margini con caldo che potrebbe proseguire, seppur in lieve flessione, senza particolari interferenze. Non è invece dello stesso avviso il modello americano GFS, secondo il quale si registrerà solo una flessione barica sul nord Italia con ritorno dell’instabilità, ma con temperature che proseguiranno decisamente elevate su tutto il Paese per una prima metà di giugno con caldo anomalo. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.