METEO GIUGNO – ESTATE calda e carente di PIOGGE, modelli concordi per questa visione

Instabilità in aumento nelle ore pomeridiane

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Instabilità in aumento nelle ore pomeridiane sull’arco Alpino e sui rilievi del centro Italia: nelle prossime ore attesi temporali anche intensi su Trentino, Veneto e Friuli; possibili sconfinamenti sulle zone di pianura sul delta del Po e sui settori adiacenti alla PianuraPadanadell’EmiliaRomagna. Attesi temporali anche su Marche, zone interne di Lazio,Abruzzo, Molise e Campania. Nella settimana corrente le temperature sono previste in rialzo, ma vediamo dove.

Temperature in rialzo, con valori molto al di sopra delle medie

Per la settimana corrente le temperature sono previste in rialzo, grazie ad un maggiore contributo d’aria sub-tropicale in avvezione sull’Italia. In questo frangente le temperature potrebbero aumentare ulteriormente in Italia con valori massimi anche oltre i +30°C. Rispetto alle medie del periodo le massime potranno distaccarsi anche di +10-12°C al centro-nord; più contenute le anomalie al sud Italia, anche grazie al passaggio di una saccatura perturbata che lambirà l’estremo meridione nella seconda parte della settimana. Per il prossimo mese e per l’inizio dell’estate meteorologica, ecco quali sono le visioni dei modelli matematici.

Tendenza meteo per il mese di giugno

Meteo giugno – Visioni abbastanza concordi da parte dei centri di calcolo internazionali: i centri di GFS e NASA ipotizzano un mese con temperature appena al di sopra delle medie del periodo (con valori compresi tra 0,5°C e 1°C); più “estremi” ECMWF, NMME e NCAR con valori ben al di sopra delle medie del periodo sul suolo italiano. Piogge in media o al di sotto delle medie: in particolar modo il centro europeo vede una siccità piuttosto marcata specie sulle regioni del centro-nord della penisola. Vediamo infine la tendenza meteo per l’estate 2022.

Proiezione meteo per la stagione estiva 2022

Tendenza stagionale – L’analisi degli indici teleconnettivi sembra evidenziare alcuni fattori che potrebbero inficiare sulla stagione estiva, uno su tutti l’ITCZ, meglio conosciuta come zona di convergenza intertropicale al momento è prevista essere più settentribonale rispetto alla media, favorito dal monsone Africano. Questa situazione potrebbe avvantaggiare la possibilità di severe ondate di calore già nel mese di luglio. Questo a discapito della possibilità di infiltrazioni d’aria umida, che possono innescare temporali pomeridiani anche sulle zone di pianura. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

