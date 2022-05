METEO GIUGNO – Primo mese dell’ESTATE meteorologica con CALDO precoce?

Tempo stabile in Italia, le ultime

Salve amici del Centro Meteo Italiano! Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica evidenzia la presenza di un promontorio d’alta pressione di matrice africana sul bacino Mediterraneo; qui si riscontrano condizioni meteo generalmente stabili, anche se le infiltrazioni umide stanno determinando il passaggio di velature anche compatte sull’Italia. Una vasta circolazione depressionaria è invece presente sull’Atlantico e si avvicina all’Europa occidentale, determinando un peggioramento meteo in vista per il prossimo fine settimana. In questo frangente le temperature saliranno vertiginosamente su alcuni settori, ma vediamo quali.

Temperature massime in incremento, ecco dove

Focus temperature – L’area depressionaria richiamerà aria più calda dal continente africano prima del fine settimana; l’avvezione calda verso il mediterraneo permetterà alle temperature di salire e raggiungere valori di di 6-8 gradi sopra la media in Italia. Le massime non faranno fatica a raggiungere i 30°C su pianure e vallate interne di tutto il Paese; attese punte fino a 32-34°C al centro-sud, con picchi anche di 35°C sulla Sardegna. Questa fase andrà a precedere il peggioramento del fine settimana di cui vi parleremo fra poco.

In arrivo un peggioramento nel corso della settimana, ecco i settori coinvolti

Meteo weekend – Principali modelli che mostrano per l’ultima settimana di maggio, l’affondo di una saccatura instabile che potrebbe coinvolgere anche la nostra penisola. Anche per il modello europeo questa fase potrebbe coincidere con il ritorno delle piogge sul nostro bacino: nella seconda parte della settimana, una goccia fredda potrebbe traslare dalle Baleari verso l’Italia, apportando condizioni di severo maltempo verso il weekend; da valutare ancora tempistiche e zone coinvolte. Il mese di giugno è dietro l’angolo e con esso incombe il caldo, vediamo le ultime tendenze mensili.

Tendenza meteo per il mese di giugno 2022

Meteo giugno – Il mese di maggio ci ha regalato soprattutto nella seconda metà temperature più consone alla stagione estiva, con molti giorni di anticipo: anche il mese di giugno potrebbe risultare piuttosto caldo, come evidenziano i centri di calcolo internazionali; i centri di GFS e NASA ipotizzano un mese con temperature appena al di sopra delle medie del periodo (con valori compresi tra 0,5°C e 1°C); più “estremi” ECMWF, NMME e NCAR con valori ben al di sopra delle medie del periodo sul suolo italiano. Piogge in media o al di sotto delle medie: in particolar modo il centro europeo vede una siccità piuttosto marcata specie sulle regioni del centro-nord della penisola.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.