METEO – GIUGNO SHOCK, una enorme BOLLA CALDA è in arrivo con TEMPERATURE fino a +40°C, i dettagli

Caldo in aumento al centro-sud, ancora note di maltempo pomeridiane

L’isolamento di una goccia fredda sul Mediterraneo occidentale in lenta traslazione sui settori nordafricani ha giocoforza innescato un’intensificazione delle correnti miti sul nostro Paese, con caldo in aumento al centro-sud, dove le temperature raggiungono valori pienamente estivi. Tuttavia le correnti umide provenienti dalla predetta goccia fredda fanno sì che comunque qualche disturbo di maltempo durante questo pomeriggio abbia interessato (e continui ad interessare) l’Italia.

Miglioramento in queste ore, ma con rovesci persistenti

Le immagini satellitari coadiuvate dall’utilizzo di un radar meteorologico mostrano condizioni meteo in miglioramento in queste ore, con i fenomeni si stanno attenuando e in molti casi del tutto esaurendo. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sebbene le condizioni meteo stanno tornando a risultare prevalentemente stabili sul nostro Paese, qualche rovescio sta continuando ad interessare alcune aree dell’Italia, in particolare le aree sudoccidentali della Sardegna.

Weekend di maltempo, poi risponde l’Anticiclone

Un finale di maggio perturbato sembra attendere la nostra Penisola con la fase di maltempo che sembra dover iniziare proprio all’inizio del prossimo weekend, nonché nella giornata di sabato 28 maggio, con il ritorno di piogge, temporali e possibili grandinate associate ad un calo generale delle temperature (scopri di più). Successivamente, all’inizio di giugno, un campo di Alta pressione africano sembra tornare prepotentemente in pista, elevandosi rapidamente verso il Mediterraneo centrale, favorito anche dall’affondo occidentale di una saccatura depressionaria. Cosa comporterà tutto ciò? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Temperature fino a +40°C ad inizio giugno

I principali centri di calcolo vanno ormai allineandosi verso un super campo di Alta pressione di matrice africana in arrivo ad inizio giugno, che riporterà non solo condizioni meteo generalmente stabili e asciutte, ma anche un consistente aumento delle temperature su tutto il Paese. Allo stato attuale di cose sono infatti previsti picchi locali fino a +40°C nelle pianure interne della Sardegna, ma anche dell’Umbria, della Toscana e del Lazio. Insomma, l’estate meteorologica sembra partire a pieno regime con una forte ondata di calore.

