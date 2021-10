METEO – GOCCIA FREDDA in transito sul Mediterraneo, possibili GRANDINATE e forte MALTEMPO, ecco dove e quando

Perturbazione colpisce l’Italia

E’ soprattutto dalla giornata di ieri che sulla nostra Penisola assistiamo a condizioni meteo spiccatamente instabili in molte zone, con fenomeni violenti e persistenti in particolare sulla Liguria, dove si sono riversati i maggiori danni e disagi. Tuttavia, fenomenologia intensa ha interessato svariate zone dello stivale da nord a sud, con il maltempo che, dopo aver colpito dunque il centro in nottata (soprattutto versante tirrenico), sta interessando dal pomeriggio il meridione.

Prossime ore ancora maltempo al sud

Al netto dunque di un miglioramento in atto (ma temporaneo) sulle regioni centro-settentrionali (fatta eccezione per alcune aree del nord attualmente interessate da rovesci), le condizioni meteo sono dunque peggiorate sulle regioni meridionali, con piogge e temporali anche molto intensi soprattutto in Sicilia. Nelle prossime ore non si prevedono significative variazioni del quadro meteorologico, con piogge e temporali sparsi su svariati settori dello stivale (scopri quali).

Affondo perturbato nei prossimi giorni

La perturbazione che ha raggiunto lo stivale da ieri, proverà un ulteriore affondo a partire già dalle prossime ore e, stando ai principali centri di calcolo, andrà distaccandosi dalla saccatura principale, isolandosi a goccia fredda nel Mediterraneo già da domani mercoledì 6 ottobre. Cosa comporterà tutto questo? Sicuramente condizioni di rinnovato maltempo e per più aree della nostra Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.