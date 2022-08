METEO – Goccia fredda rinnova ACQUAZZONI e TEMPORALI nei prossimi giorni, specie al centro-sud

Meteo estivo sull’Italia, ma senza eccessi

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il passaggio dell’ansa depressionaria ha lasciato in eredità una circolazione dai quadranti mediamente nord-occidentali sull’Italia, quindi non particolarmente calda. L’anticiclone delle Azzorre tende nel contempo ad estendersi tra il vicino Atlantico e l’Europa occidentale, determinando maggiore stabilità atmosferica, specie al nord e Sardegna. Il sud, Sicilia e parte del centro risentiranno ancora degli effetti della circolazione settentrionale, con instabilità a ciclo diurno attesa in recrudescenza nei prossimi giorni, grazie anche all’azione di una lacuna barica in formazione tra Balcani, Penisola Ellenica ed Italia.

Goccia fredda tra Balcani ed Adriatico, instabilità nei prossimi giorni

Il tempo ha subito un deciso miglioramento sull’Italia, ma permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di acquazzoni e temporali a ciclo diurno. La residua circolazione nordoccidentale determinerà lo sviluppo nelle prossime ore di acquazzoni e temporali sull’Appennino ed Alpi liguri, zone interne di Campania e Calabria, alto Veneto e rilievi di Lazio e Toscana. A seguire, l’azione a tenaglia sull’ansa depressionaria tra l’anticiclone delle Azzorre da ovest e l’alta pressione sulla Russia, da est, isoleranno una goccia fredda ad inizio settimana tra Balcani, Penisola Ellenica ed Italia. In tal modo si assisterà ad una recrudescenza ulteriore dell’instabilità.

Temporali ad inizio settimana, specie al sud e parte del centro

Temporali – Nel corso dei prossimi giorni, l’isolamento della goccia fredda tra Balcani, Penisola Ellenica ed Italia, favorirà il rinnovo di acquazzoni e temporali a ciclo diurno. In particolare saranno le regioni meridionali e la Sicilia a beneficiare maggiormente di tale circolazione depressionaria in quota, con acquazzoni e temporali che tra il pomeriggio e le prime ore serali coinvolgeranno a macchia di leopardo gran parte dei settori interni; possibili sconfinamenti sin verso le coste, specie di Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. La giornata più instabile sarà quella di martedì, quando l’instabilità prenderà forma in modo più diffuso anche tra Lazio, Abruzzo e sulle zone della Sardegna. Non mancheranno occasionali acquazzoni e temporali anche sul resto dell’Appennino centro-settentrionale e localmente settori alpini e prealpini.

Da mercoledì maggiore stabilità, ma sempre con qualche insidia

La goccia fredda tenderà gradualmente a perdere forza, riassorbendosi nel corso della settimana. Già da mercoledì 24 agosto un aumento dei geopotenziali ridurrà l’instabilità sull’Italia, confinandola specialmente ai settori montuosi con occasionali sconfinamenti alle vicine aree pedemontane e costiere solo per Calabria e Sicilia. Rimanete aggiornati!

