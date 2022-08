METEO – AGOSTO che prosegue con estate senza eccessi, caldo nella norma e possibilità di TEMPORALI

Ultima settimana di agosto con estate che prosegue ma fortunatamente senza eccessi

Come anticipato nei giorni scorsi dopo l’intensa fase di maltempo che si è abbattuta soprattutto al Centro-Nord, ecco che il weekend ha portato un deciso miglioramento delle condizioni meteo. Adesso le ultime proiezioni ci mostrano una terza decade di agosto che dovrebbe proseguire decisamente estiva ma fortunatamente senza particolari eccessi di caldo. Non mancheranno anzi condizioni meteo instabili con possibilità di acquazzoni e temporali pomeridiani.

Situazione attuale ed evoluzione prossime ore in Europa e in Italia

Situazione sinottica attuale che vede una saccatura depressionaria in movimento verso la Penisola Balcanica. Robusto anticiclone delle Azzorre presente sull’Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa sulle omonime Isole, questo si estende verso l’Europa occidentale. Correnti da nord-ovest in quota favoriscono ancora un po’ di instabilità pomeridiana sull’Italia con acquazzoni e locali temporali che nelle prossime ore interesseranno soprattutto le zone interne del Centro-Sud, in particolare Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Goccia fredda in quota tra Italia e Grecia porta acquazzoni e temporali

Principali modelli meteo che mostrano nel corso dei prossimi giorni l’isolamento di una goccia d’aria più fresca in quota tra Italia e Grecia. Questa oltre a mantenere le temperature in linea con le medie del periodo, porterà anche condizioni meteo instabili. Tra Martedì e Mercoledì acquazzoni e temporali di stampo soprattutto pomeridiano interesseranno più diffusamente le zone interne del Sud e della Sicilia. Meno fenomeni invece al Centro-Nord dove, specie nella seconda parte della settimana, dovremmo avere un rinforzo dell’anticiclone.

Tendenza meteo: ultimi giorni di agosto caldo o maltempo?

Con l’ultima decade di agosto si chiuderà anche questa stagione estiva e sarà tempo di bilanci su quanto è stata veramente calda l’estate 2022. Ricordiamo infatti che con il 1 settembre inizierà l’autunno meteorologico. Ultime tendenza meteo che mostrano un finale di stagione piuttosto piatto, se così possiamo dire. Diversi modelli mostrano un aumento del caldo proprio negli ultimi giorni del mese con l’estate che insomma non mollerà facilmente la presa, non si vedono al momento particolari peggioramenti in grado di portare precipitazioni diffuse che potrebbero essere rimandati a settembre. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti.

