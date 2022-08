METEO ITALIA – Prossimi giorni ancora a rischio ACQUAZZONI e TEMPORALI al sud, più stabile al nord

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre tra il vicino Atlantico e l’Europa sudoccidentale, mentre un’ansa depressionaria è in allontanamento sul comparto balcanico. Flusso principale in transito mediamente al di sopra del 45°C, con correnti in rotazione da nordovest sull’Italia dove si rinnovano residue condizioni d’instabilità al sud e temperature generalmente in linea con il periodo.

Meteo domenica 21 agosto

Meteo – Oggi meteo mediamente stabile sull’Italia. Il weekend proseguirà stabile al nord, Sardegna e gran parte dei settori costieri. Residua nuvolosità potrà ancora addossarsi sulla Calabria tirrenica e messinese con occasionali quanto locali acquazzoni. Temporali in sviluppo nel corso del pomeriggio lungo l’Appennino centro-meridionale, zone interne della Campania e sulla Calabria, in generale miglioramento serale. Temperature in lieve ripresa, ma sempre vicine alle medie del periodo salvo che lungo le coste del medio-basso Adriatico dove risulteranno ancora lievemente inferiori

Prossima settimana instabile al centro-sud

Nel corso della prossima settimana una lacuna barica stazionerà tra i Balcani, Penisola Ellenica ed Adriatico meridionale. La circolazione sull’Italia si manterrà dai quadranti settentrionali, rinnovando condizioni d’instabilità a ciclo diurno, specie sui settori interni del sud e parte del centro. I temporali saranno più frequenti sulle regioni meridionali e Sicilia, dove potranno interessare occasionalmente anche i settori costieri. Al nord, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna il tempo risulterà più stabile con le temperature che progressivamente torneranno al di sopra delle medie del periodo, ma senza eccessi. Vediamo nella prossima pagina l’andamento termico dei prossimi giorni sull’Italia.

Temperature in graduale ripresa, specie al centro-nord

Il maggior soleggiamento e l’attenuazione delle correnti fresche settentrionali favoriranno un graduale aumento delle temperature, seppur senza eccessi. La giornata odierna vedrà valori massimi al centro-nord compresi tra i +28/+29°C delle coste ed i +31/+33°C della Pianura Padana ed attorno ai +29/+31°C sul resto del centro; al sud ed Isole i valori massimi saranno mediamente compresi tra i +28/+29°C di Molise, Puglia, ovest Sardegna e Calabria tirrenica ai +30/+32°C del resto del sud. Nella prima parte della prossima settimana si registreranno solo lievi variazioni (1/2°C) mantenendo le temperature vicine alle medie del periodo.

