Meteo – Goccia fredda verso un lento assorbimento, maltempo residuo in Italia: la Protezione Civile emana l’allerta

Altro maltempo in arrivo nelle prossime ore

Lo spostamento della goccia fredda che sta quest’oggi investendo l’Italia si sposterà ulteriormente verso nord nelle prossime ore, con il fronte di maltempo che pertanto eseguirà un movimento analogo andando ad interessare alcune aree anche del settentrione (scopri quali) oltre alla Sicilia occidentale, alla punta meridionale della Puglia e qualche residuo rovescio sulla Sardegna nordorientale. Qualche blando piovasco potrebbe inoltre interessare il Lazio nella tarda nottata, specie aree costiere e immediato entroterra.

Domani maltempo residuale

Nella giornata di domani lunedì 14 novembre l’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo mostra una goccia fredda in assorbimento, con condizioni di maltempo residuo che interesseranno, in maniera sparsa o isolata, il medio-basso versante tirrenico, dal Lazio in giù. Rovesci sparsi o isolati sconfineranno anche su Umbria, Marche e Abruzzo, con neve oltre i 2.000 metri o poco più in basso su Appennino abruzzese. Maltempo anche su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale, con neve in questo caso oltre i 1.200/1.500 metri.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania settentrionale e settori occidentali e meridionali della Sicilia, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sicilia, Campania e Lazio, su Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Emila, Lombardia, Piemonte centro-settentrionale ed occidentale e Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati su Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, settori alpini occidentali di Lombardia e settentrionali di Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria meridionale, Lazio centrale ed orientale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania orientale e Sicilia sud-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento su Abruzzo e regioni meridionali peninsulari; in sensibile diminuzione al Nord. Venti: localmente forti dai quadranti orientali sulla Puglia meridionale, localmente sui settori costieri di Lazio e Campania e sulla Sardegna settentrionale. Tutti in attenuazione. Mari: localmente molto mossi il Canale d’Otranto e l’Adriatico settentrionale, in rapida attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 14 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico

