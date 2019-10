METEO – Grande DINAMISMO sull’ITALIA, occhio al MALTEMPO che incombe sul nostro Paese, ecco quando

Domani ancora maltempo sul nostro Paese

Nella giornata di domani giovedì 10 ottobre, una goccia fredda sita ora sulle coste nordafricane, dovrebbe risalire verso nord-est, apportando condizioni di maltempo più generalizzato rispetto a quello che si è visto in questi giorni sul sud Italia. In particolare, rovesci e possibili temporali interesseranno oltre che i settori jonici della Sicilia e della Calabria (nelle prime ore della notte e del mattino), anche quelli della Basilicata e la Puglia meridionale nel corso della tarda mattinata/primo pomeriggio. Temperature che si tengono addirittura localmente sotto la media del periodo in molte zone.

Venerdì abbandono della goccia fredda

Nel corso già delle primissime ore della giornata di venerdì 11 ottobre, la goccia fredda proseguirà la sua corsa verso nord-oriente andando a colpire la penisola balcanica, favorendo un miglioramento delle condizioni meteo su tutto il sud Italia, ad eccezione di qualche breve e debole rovescio ancora possibile nella prima mattinata del suddetto giorno sulla Puglia adriatica. L’allontanamento della goccia fredda di cui prima, favorirà il ritorno dell’Anticiclone sul nostro Paese nel corso di venerdì stesso e in generale di tutto il weekend.

Weekend in compagnia dell’ottobrata, ma quanto durerà?

Il prossimo fine settimana l’Italia lo passerà in compagnia dell’Anticiclone delle Azzorre apportando la tipica ottobrata, ovvero condizioni di tempo buono con cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi sul nostro Paese, soprattutto nella giornata di sabato 12 ottobre. Il clima sarà più tipico del periodo primaverile anziché autunnale, con temperature lievemente sopra la media ottobrina. Tuttavia l’Anticiclone potrebbe essere spazzato via molto prima di quanto era previsto fino alla giornata di ieri, vediamo dunque quando.