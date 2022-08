METEO – Il MALTEMPO insiste in ITALIA nelle PROSSIME ORE con PIOGGE e TEMPORALI, ecco dove

Maltempo in azione sull’Italia

Da alcuni giorni un campo di Alta pressione di matrice subtropicale ha perso il completo controllo della nostra Penisola, concedendo a correnti più fresche e instabili di natura atlantica di fare ingresso sul Mediterraneo centrale e provocare condizioni di maltempo che hanno interessato soprattutto le aree più interne dello stivale fino a quest’oggi. Nella giornata odierna, fenomeni intensi si sono invece riversati anche lungo i settori costieri, in particolare del basso versante tirrenico, causando danni e disagi. Un calo delle temperature è inoltre apprezzabile ovunque sul nostro Paese.

Giù le temperature in tutta Italia

Come già accennato in precedenza, da giorni manca la presenza di un robusto campo di Alta pressione sulla nostra Penisola, con la conseguenza che il Mediterraneo è pervaso dallo scorrimento di correnti più fresche ad alta quota, che nella giornata odierna hanno portato le temperature ad abbassarsi in tutto il Paese. Inoltre, l’avvicinamento di una goccia fredda dai quadranti orientali ha determinato l’inasprimento delle condizioni di maltempo sullo stivale, con fenomeni anche particolarmente intensi specie al sud: non a caso per molte regioni è attiva per oggi un’allerta meteo della Protezione Civile. Rovesci e temporali isolati anche al centro-nord.

Prossime ore verso un miglioramento, ma in un contesto che si manterrà perturbato

Nel corso delle prossime ore l’effetto delle suddette correnti depressionarie provenienti dai quadranti nordorientali continueranno a portare condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, al netto di un miglioramento che comporterà l’attenuazione dei fenomeni e, solo in alcuni casi, la loro completa cessazione: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo in serata piogge e temporali potranno ancora colpire alcune aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nuclei di maltempo in Italia in serata

Un miglioramento delle condizioni meteo interesserà gran parte delle aree dello stivale precedentemente e attualmente interessate dal maltempo attraverso l’esaurimento della fenomenologia. Tuttavia in serata sarà comunque possibile osservare la presenza di alcuni nuclei (isolati) di maltempo, che potranno interessare in particolare il nord, ma anche, ancora una volta, parte del sud, tra cui le aree tirreniche di Sicilia, Calabria e il versante jonico della Calabria, Basilicata e della Puglia, dove non si escludono localizzati rovesci anche sulla sponda adriatica. Altrove il tempo si manterrà più stabile e asciutto, con temperature in calo rispetto alle precedenti serate e clima di conseguenza più fresco.

