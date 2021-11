METEO – Il MALTEMPO flagella anche la Sardegna: NUBIFRAGI e ALLAGAMENTI nell’Oristanese, i dettagli

Centro-nord nuovamente bersagliato dal maltempo; parziale coinvolgimento anche del sud

A seguito della breve pausa che ha contrassegnato la giornata di ieri sulla nostra Penisola, l’avanzamento di una saccatura di origine nordatlantica in direzione del Mediterraneo centro-occidentale ha favorito il ritorno del maltempo, con una prima parte di giornata odierna marcatamente instabile in alcuni settori e con fenomeni anche intensi al centro-nord e parte del sud. E’ al meridione che si registrano gli accumuli più elevati e dove superano anche i 100 millimetri in particolare nel casertano e nell’interno beneventano. Nonostante la traiettoria occidentale, forte maltempo ha colpito anche alcune aree del settore adriatico.

Disagi nel casertano, ma non solo

Fenomeni così intensi caduti in un lasso di tempo così breve non hanno mancato di portare naturali disagi sulle zone della Campania settentrionale e più precisamente nel casertano, dove si sono registrati degli allagamenti che hanno scaturito una serie di disagi che hanno coinvolto principalmente la viabilità. Tuttavia, come vedremo nel presente editoriale, non i disagi si sono manifestati anche altrove. Le temperature si presentano tipicamente autunnali sul nostro Paese, soprattutto nelle aree interessate dall’instabilità, ma si sono abbassate in tutto lo stivale.

Forte maltempo colpisce l’Oristanese, in Sardegna; scuole chiuse oggi a Marrubbiu e Terralba

Le condizioni meteo sono risultate perturbate su gran parte delle regioni centro-settentrionali e non hanno risparmiato nemmeno la Sardegna. Qui, le precipitazioni più intense sembra si siano verificate nell’Oristanese e alcuni comuni come quelli di Marrubbiu e Terralba, come vedremo nel prossimo paragrafo, hanno riscontrato notevoli difficoltà, a tal punto che i rispettivi Sindaci hanno deciso in mattinata di chiudere le scuole per oggi, a causa di un nubifragio concomitante proprio l’orario di ingresso scolastico, stando a quanto riporta il sito “lanuovasardegna.it“. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

