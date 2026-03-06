Meteo – Il maltempo infesta le Isole Maggiori anche nelle prossime ore, i dettagli

Piogge e occasionali temporali in atto in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono apparse in ulteriore peggioramento rispetto a quanto osservato in quella di ieri, con piogge e rovesci che hanno intensificato sulla Sardegna, risultando localmente anche intensi e a carattere temporalesco, specie sulle aree meridionali dell’isola. Il maltempo si è tuttavia esteso anche sulla Sicilia, con qualche fiocco che scende sull’Etna a partire dai 1.700/1.900 metri. La Protezione Civile aveva in effetti diffuso un’allerta proprio in queste regioni.

Più stabile sul resto del Paese, con calo termico sul versante adriatico

Le condizioni meteo invece risultano relativamente più stabili e asciutte su tutto il territorio peninsulare, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Nuvolosità in aumento sulla Calabria, senza che ciò comporti l’ingresso di fenomenologia rilevante. Le temperature, in questo contesto, subiscono una prima diminuzione lungo il versante adriatico rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore dovuto all’intrusione di correnti più fresche provenienti dal settore balcanico.

Maltempo in arrivo nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno le condizioni meteo mantenersi perturbate sulle Isole Maggiori, con piogge, rovesci e possibili occasionali temporali insistenti. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, i fenomeni, alimentati da un flusso di correnti più instabili derivanti da una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale, risulteranno localmente ancora intensi. Il tempo sarà invece migliore altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo più stabile e asciutto altrove, temperature in diminuzione sul versante adriatico

La neve continuerà a cadere sull’Etna a partire dai 1.800/1.900 metri in serata, mentre su tutto il resto della nostra Penisola le condizioni meteo si manterranno ancora relativamente migliori, complice un Anticiclone piuttosto duro a desistere. Le temperature, tuttavia, confermeranno una diminuzione sul versante adriatico rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

