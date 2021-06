METEO – Il MALTEMPO insiste sull’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini, in sconfinamento agli adiacenti settori pedemontani e pianeggianti del Piemonte centro-settentrionale e localmente di Lombardia orientale e Veneto occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati sul Piemonte settentrionale, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi molto elevati sulle regioni meridionali, elevati sulle regioni centrali della penisola e sulla Pianura Padana centro-orientale, con punte molto elevate sulle zone pianeggianti e vallive interne di Lazio e Toscana e nelle valli e conche dell’Umbria. Venti: tendenti a localmente forti sud-occidentali dalla serata sui crinali dell’Appennino centrale e campano, con ulteriori rinforzi nella notte sul settore laziale, abruzzese, molisano e campano. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Nella giornata di domani giovedì 24 giugno le suddette correnti perturbate tenderanno leggermente ad allontanarsi dalla nostra Penisola, ma ciò non basterà a portare in Italia condizioni meteo di generale stabilità: il maltempo ancora una volta esploderà soprattutto nel pomeriggio, interessando specialmente l’estremo nordovest dello stivale. Più stabile e asciutto sul resto del nostro Paese dove nonostante un calo delle temperature persisterà caldo piuttosto intenso. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nonostante la figura dell’Alta pressione di matrice africana sia pressoché prevalente sulla nostra Penisola e sul Mediterraneo centrale, non mancano però delle eccezioni di maltempo sulle aree più settentrionali dello stivale, dovute alla presenza di una circolazione depressionaria di origine atlantica che ieri hanno causato diversi disagi e allagamenti a Torino . Oggi l’instabilità è risultata più circoscritta e meno spiccata, anche se non sono mancati fenomeni comunque intensi.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 24 giugno 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.