Meteo – Il maltempo si sposta al sud, ma con relativo miglioramento in vista nelle prossime ore: i dettagli

Fronte di maltempo in discesa verso sud

Nella giornata odierna il fronte di maltempo che nella giornata di ieri ha investito il centro-nord si è spostato al meridione, portando anche qui rovesci e temporali con occasionali grandinate a causa del lento passaggio della saccatura depressionaria di origine atlantica. Qualche rovescio o temporale si accende comunque anche in Abruzzo e sulle Alpi nordorientali. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Non stupisce che, visto che il quadro previsionale aveva anticipato correttamente l’evoluzione del maltempo di quest’oggi, la Protezione Civile avesse diramato già ieri un’allerta valida per oggi per alcuni settori. L’instabilità la fa da padrona soprattutto lungo il settore tirrenico meridionale, ma non manca di interessare in maniera più disorganizzata anche altri settori del meridione.

Verso un relativo miglioramento nelle prossime ore

Un relativo miglioramento avanzerà sull’Italia nel corso delle prossime ore a causa di un timido aumento di pressione atteso sul bacino del Mediterraneo centrale. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la serata odierna risulterà, a conti fatti, tendenzialmente più stabile e asciutta. Nonostante ciò, non mancheranno comunque alcune eccezioni di maltempo che continueranno a colpire alcune zone del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prevalente stabilità in serata in Italia con qualche eccezione possibile ancora al sud

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno in serata in prevalenza stabili e asciutte complice l’aumento di pressione suddetto, con un miglioramento atteso soprattutto sulle Alpi nordorientali e che porterà i fenomeni a circoscriversi eventualmente sul basso versante adriatico. Altrove schiarite anche ampie a tratti avanzeranno, con cieli che risulteranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.