Meteo – Il maltempo si sposta verso sud nelle prossime ore, con temporali e fenomeni anche intensi: i dettagli

Maltempo in azione in Italia
Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente perturbate a causa di un peggioramento innescato dall’avanzamento di un vortice depressionario dai quadranti nordorientali, alimentato da correnti notevolmente più fredde di stampo artico. Il maltempo si concentra quest’oggi sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali, con fenomeni perlopiù sparsi e localmente anche intensi.
Allerta meteo della Protezione Civile
Il quadro meteorologico che si prospettava dai principali centri di calcolo già nella giornata di ieri era particolarmente incline ad un peggioramento delle condizioni meteo che, non a caso, oltre ad essere stato anticipato in questa sede, ha indotto anche il Dipartimento della Protezione Civile ad emanare un’allerta valida per oggi su alcuni settori. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni, subendo al più una lieve diminuzione lungo il versante orientale più esposto.
Prossime ore maltempo in spostamento verso sud
Questo pomeriggio non sono mancati comunque occasionali sconfinamenti sulle aree più interne del versante tirrenico, in particolare del Lazio, con piogge e temporali localmente anche intensi. Il fronte di maltempo, tuttavia, nel corso delle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si sposterà verso meridione, determinando un relativo miglioramento sui settori centrali, con qualche rovescio residuale.
Temperature in calo
Qualche rovescio residuale continuerà verosimilmente ad interessare l’Appennino abruzzese in maniera perlopiù isolata e con fenomeni mediamente moderati. Il nucleo centrale del maltempo si sposterà al meridione, con fenomeni localmente anche intensi e possibilmente temporaleschi. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore a causa dei primi refoli più freddi di stampo artico in arrivo da nordest.
