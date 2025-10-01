Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Mercoledì 1 Ottobre
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo – Il maltempo si sposta verso sud nelle prossime ore, con temporali e fenomeni anche intensi: i dettagli

di Salvatore Russo

Meteo - Piogge e temporali si spostano verso meridione in Italia nelle prossime ore, con qualche rovescio residuale al centro e con temperature in diminuzione: i dettagli

Meteo – Il maltempo si sposta verso sud nelle prossime ore, con temporali e fenomeni anche intensi: i dettagli
Immagine di repertorio fonte Pixabay.

Maltempo in azione in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente perturbate a causa di un peggioramento innescato dall’avanzamento di un vortice depressionario dai quadranti nordorientali, alimentato da correnti notevolmente più fredde di stampo artico. Il maltempo si concentra quest’oggi sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali, con fenomeni perlopiù sparsi e localmente anche intensi.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro meteorologico che si prospettava dai principali centri di calcolo già nella giornata di ieri era particolarmente incline ad un peggioramento delle condizioni meteo che, non a caso, oltre ad essere stato anticipato in questa sede, ha indotto anche il Dipartimento della Protezione Civile ad emanare un’allerta valida per oggi su alcuni settori. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni, subendo al più una lieve diminuzione lungo il versante orientale più esposto.

Prossime ore maltempo in spostamento verso sud

Questo pomeriggio non sono mancati comunque occasionali sconfinamenti sulle aree più interne del versante tirrenico, in particolare del Lazio, con piogge e temporali localmente anche intensi. Il fronte di maltempo, tuttavia, nel corso delle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si sposterà verso meridione, determinando un relativo miglioramento sui settori centrali, con qualche rovescio residuale.

Temperature in calo

Qualche rovescio residuale continuerà verosimilmente ad interessare l’Appennino abruzzese in maniera perlopiù isolata e con fenomeni mediamente moderati. Il nucleo centrale del maltempo si sposterà al meridione, con fenomeni localmente anche intensi e possibilmente temporaleschi. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore a causa dei primi refoli più freddi di stampo artico in arrivo da nordest.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto