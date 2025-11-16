Meteo – Il maltempo tiene sotto scacco l’Italia anche nella prima parte della settimana imminente: i dettagli

Maltempo in azione in Italia

L’afflusso di correnti via via più umide e instabili di origine atlantica sta alimentando la fase di maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che imperversano sulle regioni settentrionali e su parte del centro, come Toscana settentrionale e Sardegna nordoccidentale. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore sulle aree settentrionali dello stivale.

Il sud e gran parte del centro rimangono ai margini dell’instabilità

Le regioni meridionali e gran parte di quelle centrali, fatto salvo quelle elencate in precedenza, assistono ed assisteranno anche nelle prossime ore a condizioni di tempo migliore sulla nostra Penisola, sia pur in un contesto che vedrà la nuvolosità aumentare anche sensibilmente su questi settori. Piogge e occasionali temporali potranno invece continuare ad interessare le aree già coinvolte dal maltempo nella giornata odierna.

Il maltempo coinvolge la nostra Penisola in serata e anche nella prossima notte

In virtù di quanto espresso fin qui nel presente editoriale, le condizioni meteo si manterranno mediamente perturbate nel corso delle prossime ore e nella prossima notte, quando il maltempo potrà estendersi coinvolgendo anche il medio Tirreno, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi. A seguire si attende un relativo miglioramento che, alla fine dei conti, risulterà piuttosto breve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Miglioramento per domani, nuovo peggioramento martedì

Dopo una notte e una mattina di domani lunedì 17 novembre comunque contrassegnate dal maltempo, un relativo miglioramento avanzerà a partire dal pomeriggio, con un nuovo peggioramento in vista a partire da martedì 18. Piogge e temporali, localmente anche intensi, potranno riattivarsi in questo caso soprattutto al centro-sud, lasciando più ai margini il nord. Il peggioramento, in ogni caso, sarebbe accompagnato da un calo generale delle temperature, che rientrerebbero nella media di riferimento, con clima di conseguenza pienamente autunnale.

