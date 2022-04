METEO – Il MALTEMPO TRAVOLGE il Veneto: 2 feriti gravi nel veneziano, GRANDINATE nel trevigiano: i dettagli

Peggioramento in atto sull’Italia

Un visibile peggioramento delle condizioni meteo ha coinvolto nella giornata odierna soprattutto le aree nordorientali del Paese e più precisamente il Friuli Venezia Giulia, il Veneto (dove, come vedremo nel presente editoriale, ha causato diverse criticità) e l’Emilia-Romagna, specie a ridosso dell’Appennino Tosco-Emiliano. Fenomeni di gragnola o grandine sono stati segnalati con quota neve in discesa a causa dell’ingresso di correnti fredde di matrice artico marittima. Rimane per ora relativamente più stabile altrove anche se non mancano isolati rovesci.

Temperature in sensibile calo al nord

Attualmente il peggioramento è stato accompagnato da un calo delle temperature solamente sulle regioni settentrionali e in particolare sulle aree nordorientali coinvolte dal maltempo. Calo termico che si evidenzia anche sul resto della Penisola e più specificamente sui settori centrali, laddove la nuvolosità è visibilmente aumentata nella giornata odierna, ma si tratta di un calo decisamente meno marcato. Il fronte freddo tuttavia attraverserà l’Italia entro la giornata di domani domenica 10 aprile, provocando un calo delle temperature che coinvolgerà tutto lo stivale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Forte maltempo in Veneto, dove il tempo appare ora in miglioramento

Come accennato nel primo paragrafo, le condizioni meteo sono risultate piuttosto perturbate soprattutto in Veneto, dove oltre ai rovesci talvolta anche grandinigeni, si sono verificate anche raffiche di vento impetuose, protagoniste di diverse criticità come vedremo nel prossimo paragrafo. Nonostante questo il tempo in queste ore sta risultando in graduale miglioramento che si confermerà anche nelle prossime ore stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo.

CONTINUA A LEGGERE.