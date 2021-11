METEO – Il MALTEMPO va gradualmente abbandonando l’ITALIA, ecco le PREVISIONI dei PROSSIMI GIORNI

Nubifragi e trombe d’aria in Italia

Ancora una volta il maltempo ha presentato il suo volto più estremo in alcuni settori italiani e in particolare in Sicilia, dove in mattinata si sono susseguite una serie di trombe d’aria, responsabile purtroppo persino di una vittima. Piogge e occasionali temporali hanno comunque colpito in maniera sparsa o localizzata le restanti aree delle regioni centro-meridionali, mentre, fatto salvo per qualche blando rovescio notturno in Pianura Padana, al nord il tempo è risultato relativamente più stabile.

Prossime ore ancora maltempo insistente

Il quadro meteorologico illustrato precedentemente è stato causato da una perturbazione che sta transitando in direzione nordest, coerentemente con lo spostamento della goccia fredda che l’ha innescata. Un minimo depressionario andrà pertanto posizionandosi nelle prossime ore nel cuore del Tirreno centro-meridionale, portando ancora piogge e acquazzoni sparsi sul centro-sud e con possibili nubifragi (scopri dove).

Nei prossimi giorni effetti della perturbazione in esaurimento

Nei prossimi giorni gli effetti della presente perturbazione andranno gradualmente esaurendosi come mostrano attualmente le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. Pertanto, seppur in un quadro perturbato, piogge ed eventuali temporali saranno sempre meno diffusi sullo stivale fino a scomparire totalmente a partire dalla seconda metà di giornata di venerdì 19 novembre. Cosa dobbiamo quindi attenderci per domani giovedì 18 e parte di venerdì 19?

