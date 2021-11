METEO – ACQUAZZONI e locali NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Violento maltempo flagella l’Italia

Com’era prospettabile dal quadro meteorologico presentato già ieri dai principali centri di calcolo, anche la giornata odierna sarebbe trascorsa con condizioni meteo mediamente instabili sul territorio nazionale, dove tuttavia il maltempo ha talvolta colpito in maniera anche estrema: è il caso della Sicilia, dove in mattinata si sono susseguite più di 10 trombe d’aria che hanno causato purtroppo anche un morto.

Maltempo anche su parte del centro-sud

Le condizioni meteo tuttavia si sono presentate perturbate anche altrove, sebbene in maniera decisamente meno spiccata. Piogge e rovesci hanno infatti interessato alcuni settori principalmente del centro-sud, con qualche blando rovescio in nottata al nord sulla Pianura Padana. Questo a causa del transito di una perturbazione che, coerentemente con lo spostamento della goccia fredda che l’ha innescata, si dirige lentamente verso nordest.

Maltempo anche nelle prossime ore e con possibili nubifragi

Il posizionamento di un minimo depressionario sul medio-basso versante tirrenico (in pieno mare aperto) continuerà a favorire anche nelle prossime ore un quadro meteorologico volto al maltempo sull’Italia. Tale prospettiva è altresì confermata anche dalle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo che mostrano come, mentre al nord il tempo si manterrà relativamente stabile e asciutto, al centro-sud continueranno ad insistere acquazzoni e locali nubifragi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.