METEO ITALIA – Arrivano nuove CONFERME, prossima settimana con CALO termico e MALTEMPO, la TENDENZA

Condizioni meteo stabili in italia

Salve a tutti e buona vigilia di Ferragosto cari lettori del Centro Meteo Italiano! Quest’oggi avremo condizioni meteo pienamente stabili in italia: nella giornata di ieri si è accesa la convezione nelle ore pomeridiane specie sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo, dove una forte grandinata ha imbiancato completamente il paesaggio circostante. Oggi non mancheranno temporali sulle regioni del nord Italia, specie a ridosso dei rilievi, mentre sul resto della penisola il sole continuerà a splendere. Tra oggi e domani il caldo si farà sentire al centro-nord con punte decisamente elevate.

Temperature sotto osservazione, picchi elevati al nord

Meteo Ferragosto – L’anticiclone in queste ore ha spostato il suo fulcro sulle regioni del nord Italia. L’avvezione di caldo sarà tale da permettere sulle zone della Pianura Padana più assolate di oltrepassare localmente i 38°C. Calo delle temperature invec al sud dove le massime si abbasseranno di 4-5°C rispetto a queste giornate “roventi” di metà agosto. Previsti temporali sui settori alpini tra sabato e domenica, particolarmente persistenti sui settori nord-orientali nella giornata di Ferragosto. Confermato ormai il maltempo per la seconda metà di agosto, che vedrà molteplici transiti perturbati.

Tendenza meteo per l’ultima parte di agosto e settembre

La tendenza per la seconda parte del mese di agosto ed in genere per il termine della stagione estiva sembra piuttosto coincidente con quanto affermato dal consorzio Lamma nella sua ultima proiezione per il lungo termine: “il prosieguo dell’estate e l’inizio dell’autunno 2021 (bimestre Agosto-Settembre) sembrano essere caratterizzati da un ulteriore abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico, che potrebbe interessare a tratti anche il centro Italia e la nostra regione; si prevede, pertanto, un bimestre agosto-settembre con un numero di giorni piovosi in linea con la climatologia (1981-2010) e con temperature nella norma o superiori, in particolare a settembre. Dal punto di vista dinamico, infatti, gli elementi climatici caratterizzanti il periodo estivo non sembrano favorire rimonte anticicloniche di matrice africana particolarmente persistenti con conseguente bassa probabilità di importanti ondate di calore. Le precipitazioni legate al Monsone Africano, unitamente alla previsione di un debole Monsone Indiano sul comparto meridionale e ad un indice AMO debolmente positivo, sembrano destinati a mantenere l’ITCZ (zone di convergenza intertropicale) entro la latitudine media (possibili risalite a latitudini superiori dell’ITCZ sembra più probabili sul settore più orientale), soprattutto nel mese di Agosto. Gli outlook previsionali dei principali centri internazionali propendono, infine, per un mesi di ottobre con temperature superiori alla norma e precipitazioni inferiori”.

