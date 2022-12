Meteo – Immacolata alle porte con un’irruzione polare in arrivo, neve a quote bassissime per venerdì: i dettagli

Prevalente stabilità in Italia

Come da qualche giorno a questa parte sulla nostra Penisola si apprezzano condizioni meteo decisamente più stabili, anche se non mancano eccezioni di maltempo localmente anche intense innescate da un persistente flusso di correnti polari all’interno del bacino del Mediterraneo. Tali eccezioni nella giornata di ieri hanno portato anche esondazioni e allagamenti nelle zone interne della Toscana, mentre oggi i rovesci si presentano decisamente meno intensi e persistenti.

Prossime ore ancora tempo in prevalenza stabile sullo stivale, con qualche eccezione di maltempo persistente

Nel corso delle prossime ore il quadro meteorologico rifletterà la mancanza di variazioni significative sul fronte sinottico, con le condizioni meteo che pertanto si manterranno stabili e asciutte su gran parte del Paese con rovesci tuttavia ancora insistenti su alcune zone dello stivale (scopri quali). Tale evoluzione si accompagnerà a un clima che rimarrà relativamente mite, con le temperature che in serata appariranno in media o addirittura oltre a causa di un richiamo di correnti più miti.

Domani tempo stabile nella prima parte, peggiora nella seconda

Anche quest’anno l’Immacolata è alle porte e le condizioni meteo sembrano rimanere stabili e asciutte per la prima parte di domani giovedì 8 dicembre, nonostante un generale aumento della nuvolosità che tuttavia, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, anticiperà un peggioramento a partire dal tardo pomeriggio/prima parte di serata, con primi fenomeni in arrivo sull’alto versante tirrenico anche localmente intensi e qualche rovescio che interesserà anche il medio Tirreno.

Venerdì neve a bassissima quota tra Piemonte e Lombardia, maltempo anche intenso al centro-nord

Un’irruzione polare interesserà l’Italia tra la serata di domani giovedì 8 e la giornata di venerdì 9 dicembre, quando la neve raggiungerà quote bassissime (tra i 200 e i 400 metri) tra Piemonte e Lombardia. Decaduta con gli aggiornamenti modellistici odierni pertanto la possibilità di neve fino in pianura per il Piemonte. Sul centro-nord si estenderà invece il maltempo, che potrebbe presentare fenomeni anche localmente intensi e a carattere di nubifragio, specie sull’alto versante tirrenico. Il medio versante adriatico rimarrà tuttavia maggiormente protetto dalle precipitazioni, con tempo relativamente più asciutto salvo qualche rovescio nelle Marche. Clima che tornerà pertanto invernale al nord, decisamente più mite al centro-sud a causa di un richiamo di correnti sciroccali più miti.

