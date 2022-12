Meteo – Violento maltempo incessante colpisce la provincia di Siena, ci sono frane e esondazioni: i dettagli

Maltempo nelle zone interne della Toscana e non solo

Un flusso costante di correnti polari sta mantenendo in questo inizio di settimana il tempo perturbato in aree circoscritte della nostra Penisola, tra cui figurano sicuramente le zone interne della Toscana dove principalmente colpito, come vedremo anche nel presente editoriale, è il senese con accumuli localmente ormai prossimi ai 100 millimetri. Rovesci occasionalmente anche intensi hanno comunque raggiunto l’Umbria e le Marche centro-settentrionali, con parziale interessamento anche della bassa Romagna.

Prossime ore ancora maltempo su queste aree del Paese

Nel corso delle prossime ore non si osserveranno sul quadro sinottico significative variazioni e di conseguenza ciò non si tramuterà in variazioni sostanziali nemmeno nei risvolti meteorologici, con rovesci e possibili temporali che continueranno ad insistere sulle medesime aree dello stivale. Le condizioni meteo sul resto della nostra Penisola, si sono mantenute, si mantengono e si manterranno invece relativamente stabili e asciutte, con temperature contenute comunque in linea di generale nella media del periodo.

Forte maltempo nel senese, Montalcino sfonda i 90 millimetri

Prosegue ancora l’emergenza maltempo nel nostro Paese: dopo che alcuni giorni fa un sistema temporalesco autorigenerante stazionario ha interessato il messinese tirrenico, provocando un vero e proprio alluvione con accumuli al suolo fino a oltre 300 millimetri, ecco che l’ennesimo sistema stazionario colpisce, in maniera questa volta più clemente per fortuna, il senese, dove gli accumuli sfondano i 90 millimetri in particolare a Montalcino, mentre tale soglia è solo sfiorata su Monticiano. Tuttavia continua a piovere e, come vedremo nel prossimo paragrafo, si registrano già i primi disagi e allagamenti.

CONTINUA A LEGGERE.

Fossi e torrente esondati, ci sono frane; allagata la Siena-Grosseto

Stando a quanto si apprende dal sito “corrieredisiena.corr.it” il maltempo incessante che fin da questa mattina sta interessando la provincia di Siena ha provocato diverse frane: una è stata segnalata presso la SP451, poi chiusa a seguito dell’esondazioni di un torrente adiacente. La SP60/A sarebbe impraticabile a causa di diversi fossi esondati, così come la SP45 all’altezza di Val di Cava, dove sono esondati i fossi Suga e Sughino (quest’ultima sarebbe stata chiusa e, in seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco, successivamente riaperta). Stando a quanto riporta inoltre il sito “radiosienatv.it” allagamenti si registrerebbero anche sulla E78 Siena-Grosseto all’altezza della Galleria Pari con notevoli disagi alla viabilità. Fortunatamente, non si segnala la presenza di persone coinvolte e ferite e/o vittime. Chiuso, in via precauzionale, il ponte sull’Ombrone a Pian Petrucci sulla SP103.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.