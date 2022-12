Meteo – Prevalente stabilità in Italia con qualche rovescio in azione e in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo in atto sull’Italia

Da qualche giorno sulla nostra Penisola si osserva per la verità un miglioramento delle condizioni meteo, dovuto ad un timido aumento del campo barico che non è comunque riuscito ad allontanare un flusso di correnti polari che insiste sul Mediterraneo centrale, portando qualche eccezione di maltempo che ieri ha peraltro provocato disagi ed esondazioni nelle zone interne della Toscana. Oggi altri rovesci localizzati stanno interessando principalmente il medio Tirreno, con qualche sconfinamento su Umbria e Marche centro-settentrionali.

Temperature in linea con la media del periodo

La suddetta persistenza del flusso di correnti polari all’interno del Mediterraneo oltre a provocare delle eccezioni di maltempo, è responsabile di un clima generalmente tardo-autunnale o invernale, spesso freddo la notte anche in pianura. Questo poiché l’aria più fredda presente ad alta quota è anche responsabile di un generale contenimento delle temperature all’interno della media del periodo.

Prossime ore in prevalenza stabili e asciutte, ma con qualche eccezione

Nel corso delle prossime ore nessuna variazione significativa sul fronte sinottico interesserà l’area mediterranea e pertanto le condizioni meteo si manterranno sostanzialmente invariate: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la serata odierna trascorrerà con tempo in prevalenza stabile e asciutto, ma con qualche eccezione di maltempo che continuerà ad interessare alcune zone dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Isolati rovesci su Umbria, Marche, Lazio e Campania

In virtù di un persistente flusso polare attivo nel cuore del Mediterraneo, le condizioni meteo in serata si manterranno localmente perturbate all’interno della nostra Penisola, con isolati rovesci che potranno interessare Umbria, Marche, Lazio e Campania, con cumulati complessivi comunque decisamente deboli. Il tempo altrove si manterrà stabile e asciutto, con temperature che non subiranno variazioni significative rispetto a quanto registrato 24 ore fa.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.