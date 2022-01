METEO – Impennata di SMOG ed INQUINANTI a causa dell’ANTICICLONE, ecco le zone interessate in ITALIA

Situazione meteo in Italia e in Europa

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia sotto la morsa dell’anticiclone ancora a lungo, mentre dal weekend è tornata copiosamente la neve tra Turchia e Grecia; proprio ieri la città di Atene era sotto una fitta nevicata grazie al contributo d’aria di matrice continentale. Sul nostro territorio quest’oggi i cieli risultano generalmente sereni, con nebbie e nubi basse su gran parte del settentrione. Nella giornata di ieri le fredde correnti di stampo continentale hanno fatto irruzione sulle regioni dell’estremo sud, apportando anche qualche nevicata.

Neve fino a bassissima quota nella giornata di ieri

Il sud Italia ha risentito in maniera più importante della vasta perturbazione che sta abbracciando i paesi dell’Europa orientale. L’aria fredda ha determinato la formazione di nevicate a quote molto basse su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Neve anche sulla Sicilia a quote di bassa montagna. Settimana che vedrà l’insistenza dell’anticiclone nei prossimi giorni con tempo complessivamente stabile e asciutto.

Anticiclone senza uscita in settimana

Tendenza meteo – Per gran parte del mese di gennaio l’alta pressione ha contraddistinto l’area tra Atlantico ed Europa centro-occidentale, con picchi di pressione fino a 1030 hPa. Condizioni meteo che saranno stabili sulle regioni del Centro-Nord e nei prossimi giorni via via anche al Sud. Precipitazioni ancora assenti almeno fino a Venerdì quando potrebbe transitare una blanda saccatura con qualche fenomeno prima al Centro e poi nel weekend al Sud. Nel contempo avremo un progressivo aumento di smog ed inquinamento sulle regioni settentrionali a ridosso delle zone di pianura, ma entriamo nel dettaglio.

