Meteo – Impulso freddo domenica con instabilità in aumento e quota neve in calo, ecco dove

Situazione sinottica

Circolazione atmosferica a scala europea caratterizzata da una configurazione sinottica che vede un campo d’alta pressione disteso dall’Oceano Atlantico sino alla Russia, passando per Regno Unito e Mar del Nord. Circolazione più fresca scorre sul bordo meridionale di tale alta pressione, raggiungendo il Mediterraneo centro-orientale e caratterizzando le condizioni meteo anche sull’Italia.

Domenica impulso freddo dai Balcani

Circolazione orientale che si manterrà attiva nel corso del weekend, piloterà un nuovo impulso freddo dai Balcani nel corso della giornata di domenica. Atteso un nuovo calo termico su tutto il Paese per l’ingresso di masse d’aria più fredde dai Balcani. Tempo che tenderà a peggiorare all’estremo Nordovest con molte nubi e fenomeni su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Nel corso del pomeriggio instabilità in formazione sui rilievi del centro-sud e Sicilia. Asciutto sul resto del Paese, con alternanza di schiarite ad addensamenti. Generale miglioramento serale.

Atteso un calo delle temperature e della quota neve

L’aria fredda in arrivo dai Balcani provocherà oltre ad un peggioramento su parte del Paese, anche un calo termico. Temperature massime che al nord saranno comprese tra i +14/+16°C, fatta eccezione per Piemonte sud-occidentale dove faticheranno a raggiungeranno i +10°C. Al centro-sud valori mediamente compresi tra +12/+14°C, fatta eccezione per punte di +16°C su Toscana, basso Lazio, Campania, Salento e Sardegna. Con il calo delle temperature è atteso anche quello della quota neve, con possibili nevicate sin verso i 600-800 metri sulle Alpi occidentali ed attorno ai 1200-1300 metri sull’Appennino.

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